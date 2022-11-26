重機男毒駕自摔昏迷 警眼尖發現「鼻翼沾粉末」抓現行

戴姓男子日前騎乘重機自摔，意識不清送醫急救，搶救過程卻被發現鼻翼沾有不明粉末，初驗竟呈毒品K他命陽性反應，戴男清醒後眼看犯行曝光，遂坦承毒駕，警詢後依公共危險罪現行犯逮捕戴男，依法送辦。

警方調查，40歲戴男無業，11月21日下午4時許騎乘大型重機車，行經台北市南港路三段時，突然自摔成傷，整個人意識不清，救護人員接獲民眾報案後將戴男送醫急救。

轄區員警到場處理，發現事故現場有一包分裝袋，裡頭裝有白色結晶粉末，經檢驗為K他命（毛重0.57公克），後續到醫院時，又眼尖發現戴男鼻翼上沾有白色不明粉末，檢驗後同樣呈毒品K他命陽性反應，懷疑戴男涉嫌毒駕。

經醫院搶救，戴男脫險恢復意識，清醒接受警方偵詢時，自知法網難逃，當場坦承毒駕，供稱是因為心情不好，才上網買毒來吸食，警詢後依公共危險罪現行犯逮捕戴男，並將其移送士林地檢署偵辦，持續清查毒品源頭。

警方呼籲，駕駛動力交通工具有服用毒品、麻醉藥品或其他相類物，致不能安全駕駛者，依刑法公共危險罪第185條之3可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，如致人於死或重傷，將面臨嚴重刑期，民眾切勿以身試法，以免身陷囹圄，抱憾終身。

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