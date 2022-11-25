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正準備賣1000包毒咖啡包 士林警台中清水查獲毒販4人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子等4人涉嫌透過網路聯繫買家，到全國向不特定人士販賣毒品咖啡包，台北市警方日前獲報後介入追查，近日在台中清水伺機逮捕4人，當場扣獲1000包毒品咖啡包，詢後依違反毒品危害防制條例罪移送台中地檢署偵辦。

台北市士林分局警方獲報，綽號「豐哥」的28歲張男等販毒集團成員，涉嫌透過網路找尋買家，販賣大量毒品咖啡包，但他平時居無定所，對於毒品買家也仔細過濾，行徑小心謹慎。

警方經蒐證，11月22日晚上7時許跟監張男行蹤，發現張男及共犯等4人分別駕駛2輛汽車出現在台中市清水區，員警趁隙上前圍捕，當場從車上搜出準備賣出的毒品咖啡包1000包（毛重5000公克）。

據悉，張男供稱毒品來源是網路上不知名人士所賣，他買來毒品後再販賣給下游藥腳，但他平時只挑交易量夠大的對象做買賣，販毒地點遍及全台，買賣雙方約定好地點後張等4人將一同駕車前往交易，此次落網時，1000包毒咖啡包原本準備以20萬元價格賣出。

警方表示，士林分局今年10月至今已查獲3000餘包毒品咖啡包，總重量達1萬6000餘公克，選舉將至，檢警除加強查賄制暴，也將持續各項治安維護工作，有心人士切勿心存僥倖，以身試法。

警方查扣毒品咖啡包1000包。記者李隆揆／翻攝
警方查扣毒品咖啡包1000包。記者李隆揆／翻攝
警方在台中清水查獲張男等4人。記者李隆揆／翻攝
警方在台中清水查獲張男等4人。記者李隆揆／翻攝

毒品 咖啡 販毒

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