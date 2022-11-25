正準備賣1000包毒咖啡包 士林警台中清水查獲毒販4人

張姓男子等4人涉嫌透過網路聯繫買家，到全國向不特定人士販賣毒品咖啡包，台北市警方日前獲報後介入追查，近日在台中清水伺機逮捕4人，當場扣獲1000包毒品咖啡包，詢後依違反毒品危害防制條例罪移送台中地檢署偵辦。

台北市士林分局警方獲報，綽號「豐哥」的28歲張男等販毒集團成員，涉嫌透過網路找尋買家，販賣大量毒品咖啡包，但他平時居無定所，對於毒品買家也仔細過濾，行徑小心謹慎。

警方經蒐證，11月22日晚上7時許跟監張男行蹤，發現張男及共犯等4人分別駕駛2輛汽車出現在台中市清水區，員警趁隙上前圍捕，當場從車上搜出準備賣出的毒品咖啡包1000包（毛重5000公克）。

據悉，張男供稱毒品來源是網路上不知名人士所賣，他買來毒品後再販賣給下游藥腳，但他平時只挑交易量夠大的對象做買賣，販毒地點遍及全台，買賣雙方約定好地點後張等4人將一同駕車前往交易，此次落網時，1000包毒咖啡包原本準備以20萬元價格賣出。