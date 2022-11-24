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狡猾毒犯自以為逍遙法外 敞開門呼呼大睡夢裡遭逮
高雄45歲柳姓男子涉毒品案件，遭橋頭地方檢察署發布通緝，警方接獲線報柳男近日疑似潛回六龜家中躲藏，立即派員前往查緝，卻發現柳男躺在家中呼呼大睡，警叫醒他告知逮捕事由，隨即將他上銬解送歸案。
六龜分局義寶派出所20日上午8時30分許接獲線報，指日前因毒品案遭橋頭地檢署通緝的柳男已回到六龜家中，警在當日9時許抵達柳男住處，發現他平時代步的鐵灰色自小客車就停在旁邊，家中大門及房間大門都大肆敞開，柳則裸著上身躺在床上呼呼大睡。
員警叫醒柳男，向他說明逮補事由，請他穿上衣服，柳自知逃不過，慢條斯理挑衣服，一邊向員警確認案件有沒有開庭；遭上銬要坐上警車前，還不忘回頭交代家人看顧小孩，反應是相當淡定。
柳男表示，被通緝期間他都在仁武區活動，四處打零工，因為想家所以在兩天前返回六龜住處，沒想到這麼快就在睡夢中被警察逮捕。
六龜分局呼籲，民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署和法院通知在期限內到案，以免遭到通緝；民眾若發現可疑或不法情事，可立即警察機關檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。
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