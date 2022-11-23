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高醫驗毒誤判出包釀冤判 毒男獲再審 5年5月改判3年9月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室日前被揭露檢驗錯誤，將第三級毒品Eutylone「誤判」成第二級毒品Pentylone，釀多起冤案或被告遭較重罪判刑；其中受害的謝姓男子被依販賣第二級毒品判5年5月，他提再審確認僅販賣第三、第四級毒品，法院再審判他3年9月，刑度大幅減低。

謝男去年10月26日被依販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品罪判5年5月確定，謝男聲請再審，主張因高醫毒品檢驗錯誤，其販毒成分並無第二級毒品，僅含第三、第四級毒品成分，本案有「發現新事實或新證據」等再審理由。

法院審酌，根據法務部法醫研究所再次鑑定結果確實未含第二級毒品成分，該新證據可認定謝男應受輕於原判決的罪名，裁定開始再審，並就其原本應執行5年5月，停止執行。

台中地院再審調查，謝男2020年9月、10月間，前後以3000元價格賣給蔣姓男子7包毒品咖啡包，同年10月8日遭警方搜索循線查獲，謝均坦承不諱，並有扣案毒品、LINE對話佐證。

由於謝男當時扣案毒咖啡包送高醫檢測，結果認定包含第二級毒品「3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮（Pentylone）」成分，但因高醫有數件將第三級毒品「3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮（Eutylone）」，誤判成第二級毒品Pentylone情形。

經媒體披露後，台中地檢署將扣案毒品咖啡包48包送法務部重新鑑定，發現成分應為第三級Eutylone，而非第二級Pentylone，因此謝當初被起訴販賣第二級毒品混合二種以上毒品罪，即和客觀事實不合。

法院認為，謝於偵、審均自白，依毒品危害防制條例第17條予以減刑，至於謝的辯護人主張謝販賣對象僅1人、所得甚少，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑，法院審酌，販毒戕害國民健康、危害非輕，謝也無任何不得已情節，無顯可憫恕之情，不依第59條減刑。

法院審酌，謝男無視近年毒品大量流竄，常偽以咖啡包型式規避查緝，危害國人身心匪淺、滋生其他犯罪，依2個販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪，各判3年8月、3年7月，應執行3年9月。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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