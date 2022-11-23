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台南直播主涉桃色糾紛遭綁 共犯頻失憶辯「忘記了」
台南唐姓直播主去年1月間涉桃色糾紛，遭綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸等人半路攔截座車，涉將人載到安南區堂口凌虐且拍裸照，逼簽300萬本票，最後付出60萬才獲釋，台南地院今天開庭，傳喚劉、陳姓兩男作證，面對關鍵問題，劉均推稱「忘記了」、「不知道」，令檢方猛搖頭。
台南安平去年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭「建文」陳建文遭蔡秉逸持雙槍射殺身亡，一審認蔡男殺人等罪嫌應執行無期徒刑，上訴二審審理中。
案發前，唐男因與蔡的手下林男女友發生性關係，去年1月間蔡涉教唆手下林男等11人討公道，約出唐談判後帶走，遭施暴凌虐，甚至還持槍恐嚇，並拍裸照，唐被迫簽下300萬本票和付了60萬元現金才獲釋。
檢方依擄人勒贖等罪嫌將蔡等12人起訴，合議庭已陸續傳喚同案被告林、劉及陳姓男子出庭作證，面對律師的問題，劉等人避重就輕，不但說「忘記了」，就說「不知道」。劉說，唐自己上車，沒有人脅迫唐；在安吉路鐵皮屋內沒有發生什麼事；甚至到便利超商領錢10萬、安南區車行拿10萬及到新營休息站向唐前老闆拿40萬元，他一概都說不知情。
檢方調出當年偵訊筆錄及現場監視器，幫他恢復記憶外，質疑唐心甘情願配合上車，還拿出大筆白花花錢給陌生人，不符常理，甚至把大筆錢交給了蔡。
審判長調出當時筆錄，提到夥同林、陳押唐，在車上有看到腳鐐，是林拿手銬銬唐的，不是他銬的等語。何以得知債務糾紛？劉說，林與唐有糾紛，具體情況他不知道，是他自己認為的。
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