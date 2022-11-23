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新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

影／毒犯用店到店交易被抓 剛買三月「神Ａ」被扣哭哭

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓男子涉利用通訊軟體散布販毒訊息，與藥腳約在蝦皮店到店附近交易，掩人耳目，警方8月底收網抓人，扣市價9萬元毒品，謝落網時，擔心剛買3個月愛車Atlis，警方告知，轎車被認定是犯罪工具，一併查扣，謝欲哭無淚。

台中市刑大偵八隊在今年7月間獲報，謝姓男子（25歲）利用通訊軟體LINE、微信，張貼販毒資訊，吸引藥腳上門，接著再利用蝦皮店到店門市，門口往來人車眾多、交易頻繁的特性，掩護毒品交易，降低被警方查緝風險。

偵八隊經連月蒐證後，在8月底前往西屯區黎明路附近的一家蝦皮店到店埋伏，當場查獲當時欲到場交易的謝男，另查扣K他命6包（19.83克）、毒咖啡包89包（320.49克）、手機、現金7萬餘元，初估毒品市價約9萬餘元。

謝男落網後，看著自己的愛車Altis，詢問警方，該輛轎車才剛買3個月，如今落網後，警方會如何處置？偵查隊員當場告知，經蒐證確認，該輛轎車也被認定是犯罪工具，會一併查扣，也讓謝垮了臉、欲哭無淚。

全案依毒品罪移送台中地檢署，謝獲5萬元交保，經後續溯源追查，今偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大呼籲，緝毒是警方重點工作，將持續強化查緝作為，勿以身試法，提醒家長注意家中學子有無持有各類印刷或奇異圖樣的包裝物品，有可能就是毒品咖啡包。

另外民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中市謝姓男子涉嫌利用蝦皮店到店門市販毒，警方在8月底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子涉嫌利用蝦皮店到店門市販毒，警方在8月底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子涉嫌利用蝦皮店到店門市販毒，警方獲報抓人，查獲市價9萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子涉嫌利用蝦皮店到店門市販毒，警方獲報抓人，查獲市價9萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子涉嫌利用蝦皮店到店門市販毒，警方獲報抓人，查獲市價9萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子涉嫌利用蝦皮店到店門市販毒，警方獲報抓人，查獲市價9萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子涉嫌利用蝦皮店到店門市販毒，警方獲報抓人，查獲市價9萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子涉嫌利用蝦皮店到店門市販毒，警方獲報抓人，查獲市價9萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

毒品 台中市 販毒

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