影／刑事局抓選舉賭盤組頭 有組頭吃不下還「轉包」

九合一選舉將在周六投票，各縣市檢警積極查緝網路賭盤，刑事局中打近日陸續抓回汪姓女子等36名組頭，其中3人是選舉賭盤的組頭，以性別作為候選人暗語，經調查發現，其中有組頭收注之後，還「轉包」大組頭，研判是投注熱絡，組頭分散風險之舉。

刑事局中打第二隊在今年8月間，針對知名博弈網站「Super體育」展開蒐證，發現該賭博網站的下游組頭，遍布全台各地，報請台中等6地的地檢署指揮後，與台中市警局、彰化縣刑大、南投縣刑大、嘉義市警局、高雄市警局等單位，組成專案小組偵辦。

隨著投票日將近，專案小組蒐證完備後，向台中等地檢署、法院聲請核發65張搜索票，從上月26日至本月17日陸續在台中、彰化、南投、苗栗、嘉義、高雄等地搜索，帶回汪姓女子（44歲）等51人，其中組頭36人、賭客5人，查扣現金11萬餘元、銀行存摺、對帳單、電腦主機等贓證物。

專案小組調查發現，涉案的組頭當中，有3名組頭涉及選舉賭盤的簽注，以每注5000元至2萬元提供賭客下注，另外還以台語「查埔（男人）」、「查某（女人）」為台中市長候選人蔡其昌、盧秀燕的暗號，提供賭客下注。

據查，此次查獲有關選舉賭盤案件中，涉案的僅有2名賭客，但卻有3名組頭，還有組頭供稱是「轉包」賭客的簽注給其他組頭。

據透露，組頭間會有轉包的狀況，有時是因投注狀況熱絡，小組頭的資力不夠，一旦下注的賭金超過組頭能夠負擔的金額，就會分散風險，另外，也有可能，組頭本身已無開盤意願，所以才會把賭客介紹給其他組頭下注。

全案依賭博、選罷法等罪，將涉案人移送地檢署偵辦，檢方訊後以3萬元至5萬元不等金額交保。