台中港貨櫃外籍女屍案 檢取得疑似家屬檢體比對

台中港貨櫃場1個空貨櫃16日發現1名疑似外籍女子遺體。圖／警方提供

台中港貨櫃場1個空貨櫃16日發現1名疑似外籍女子遺體，台中地檢署今天解剖遺體，並採集檢體送驗釐清死因，檢方並透過美方取得疑似死者家屬的相關檢體比對進行後續調查。

台中地檢署今天告訴中央社記者，檢察官17日初步相驗後，當場指示警方封存貨櫃，及通知鑑識單位到場採證，並積極透過警政署駐美人員聯繫美方調查，今天由檢察官會同法醫解剖遺體，但仍無法初步確認死因，已採集臟器等檢體送驗釐清。

至於是否請死者家屬來台調查，檢方指出，目前已透過美方取得疑似死者家屬的相關檢體與身體特徵進行比對，進行死者身分釐清。

台中港第32號碼頭貨櫃場16日下午2時32分，經驗櫃員開櫃檢查1個裝卸的空貨櫃時，發現櫃內存有1具遺體，因而報警處理。

檢警查出，透過貨櫃內遺留皮夾發現的證件，初步調查死者應為41歲美國堪薩斯州居民，但無法確認死者是否就是證件上的人士，事發貨櫃於今年10月22日由美國洛杉磯出發裝載至台灣，經了解報關時即為空櫃。