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影／刑事局抓賭盤查6億 組頭用「查埔查某」開這縣市

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打在上月底至本月17日查緝賭博犯罪，避免不法資金透過賭盤影響選舉，經聲請65張搜索票在全台6地搜索後，帶回涉案汪姓男子等51人，其中組頭有36人，還發現有組頭用「查埔（男）、查某（女）」為暗語，象徵台中市長候選人開盤

刑事局中打第二隊將在今天下午2時30分舉辦記者會，說明相關查緝案情。

刑事局中打二隊指出，刑事局積極偵辦網路賭博犯罪，偵查中發現從事經營網路賭博的各層級組頭四散全台各地，且大多係透過社群軟體，或網路吸收賭客下注以抽佣營利，與各縣市警察單位組成專案小組展開調查。

全案經蒐證完備後，分別向台中、彰化、南投、苗栗、嘉義、高雄等地方檢察署、法院聲請65紙搜索票獲准，由刑事局中打二隊統籌規畫掃蕩、搜索勤務，總計查獲汪姓男子等51人（組頭36人、賭客5人、賭博機房2處10人），清查近一年賭資總額逾台幣6億元，現場查扣行動電話、電腦主機、電腦螢幕、筆記型電腦、現金約11萬餘元、銀行存摺、對帳單(帳本)等證物。

刑事局中打第二隊查緝博弈集團，帶回51名涉案人，清查不法金流達6億元。圖／讀者提供
刑事局中打第二隊查緝博弈集團，帶回51名涉案人，清查不法金流達6億元。圖／讀者提供
刑事局中打第二隊查緝博弈集團，帶回51名涉案人，清查不法金流達6億元。圖／讀者提供
刑事局中打第二隊查緝博弈集團，帶回51名涉案人，清查不法金流達6億元。圖／讀者提供
刑事局中打第二隊查緝博弈集團，帶回51名涉案人，清查不法金流達6億元。圖／讀者提供
刑事局中打第二隊查緝博弈集團，帶回51名涉案人，清查不法金流達6億元。圖／讀者提供

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