影／刑事局抓賭盤查6億 組頭用「查埔查某」開這縣市

刑事局中打在上月底至本月17日查緝賭博犯罪，避免不法資金透過賭盤影響選舉，經聲請65張搜索票在全台6地搜索後，帶回涉案汪姓男子等51人，其中組頭有36人，還發現有組頭用「查埔（男）、查某（女）」為暗語，象徵台中市長候選人開盤。

刑事局中打第二隊將在今天下午2時30分舉辦記者會，說明相關查緝案情。

刑事局中打二隊指出，刑事局積極偵辦網路賭博犯罪，偵查中發現從事經營網路賭博的各層級組頭四散全台各地，且大多係透過社群軟體，或網路吸收賭客下注以抽佣營利，與各縣市警察單位組成專案小組展開調查。