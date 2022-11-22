北市文山區槍擊案疑土方惹禍 警逮黑幫成員等7嫌

台北市文山區10月初發生某建設公司老闆遭槍擊，犯嫌攜槍彈投案。警方今天指出，經偵蒐查獲以竹聯幫仁堂林姓副會長為首等7嫌到案，初判動機與建案土方工程利潤有關。

台北市文山區興隆路二段10月初發生一起槍擊案，擔任建設公司老闆的47歲林姓男子遭不明男子持槍射擊大腿，林男的妻子到派出所報案前，22歲邱姓男槍手已攜槍彈投案。

台北市警察局文山第二分局今天發布破案新聞資訊，第二分局偵查隊長袁雲澂表示，案發後犯嫌攜槍彈投案，但此案幕後仍有諸多疑點，經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並與北市警局刑警大隊共組專案小組偵搜，近日還結合市刑大「台北掃黑專責隊」 近40名警力合作。

專案小組歷經1個半月偵蒐，警方於11月17、18日同步執行拘搜行動，共計查獲以竹聯幫仁堂林姓副會長為首的治平目標等7嫌到案。

警方同時當場查扣改造手槍1把、子彈4顆、各類刀械、球棒、空氣槍、工程公司大小公司章、存摺、現金新台幣15萬餘元及監視器主機等相關犯罪證物一批，並將其堂口所在地一併掃除。

警方初步研判，犯案動機疑與建案土方工程利潤有關。全案詢後，將7嫌依違反組織犯罪、槍砲、殺人未遂、恐嚇及妨害密秘等罪嫌移送北檢偵辦，其中主嫌40多歲林姓副會長及另1共犯收押，其餘嫌犯交保。