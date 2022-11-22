影／台中民宅藏春色 短裙長髮妹包內搜出毒品

台中市警方破獲以25歲林男為首的色情應召站，隱藏在豐原區一棟透天住宅，警方收網抓人，接客女子穿超短迷你裙、長髮及腰坐在床緣，嫖客當場嚇傻。警方在接客徐女包包內查獲二級毒品，全案依違反妨害風化及毒品罪嫌移送。

本月17日深夜0時許，豐原警分局掌握情資，以25歲林姓負責人為首，包含27歲林姓會計、22歲洪姓媒介共3人經營色情應召站，隱身在豐原大道一處透天厝民宅，違法招攬本國及印尼籍及越南籍女子從事性交易工作。

林男在網路論壇刊登廣告，標榜「多位妹妹可選」、「小隻馬」等露骨字眼，行徑囂張，從業女子20歲到40歲不等，每次2000至7000元從事性交易，並於民宅外裝設監視器確認客人身分及躲避查緝。

警方現場查獲39歲莊姓男嫖客正準備從事性交易，現場起獲監視器1組、保險套1批、潤滑油4瓶、手機工作機4支，以及疑似性交易獲利金額1.2萬元。疑似準備接客的吳女，身穿極短迷你裙、長髮及腰坐在床緣，神情緊張。

查緝過程中，林姓負責人還跟警方說「我都認好不好，我被你們抓了這麼多次」。警方在其中一名從事性交易29歲徐女包包內查獲第二級毒品安非他命、毒品吸食器等物品。

警詢後將林姓負責人、林姓會計、洪姓媒介依妨害風化罪嫌移送，徐女依毒品罪嫌移送，另查獲綽號「雅妮」印尼籍逃逸移工移送移民署專勤隊收容。