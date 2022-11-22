快訊

早晨財經速解讀／國泰金前3季獲利年減 55% 國壽淨值減半 股利跟著砍半？

今節氣「小雪」！6大禁忌勿觸犯 2類人要注意沖煞

影／台中民宅藏春色 短裙長髮妹包內搜出毒品

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市警方破獲以25歲林男為首的色情應召站，隱藏在豐原區一棟透天住宅，警方收網抓人，接客女子穿超短迷你裙、長髮及腰坐在床緣，嫖客當場嚇傻。警方在接客徐女包包內查獲二級毒品，全案依違反妨害風化及毒品罪嫌移送。

本月17日深夜0時許，豐原警分局掌握情資，以25歲林姓負責人為首，包含27歲林姓會計、22歲洪姓媒介共3人經營色情應召站，隱身在豐原大道一處透天厝民宅，違法招攬本國及印尼籍及越南籍女子從事性交易工作。

林男在網路論壇刊登廣告，標榜「多位妹妹可選」、「小隻馬」等露骨字眼，行徑囂張，從業女子20歲到40歲不等，每次2000至7000元從事性交易，並於民宅外裝設監視器確認客人身分及躲避查緝。

警方現場查獲39歲莊姓男嫖客正準備從事性交易，現場起獲監視器1組、保險套1批、潤滑油4瓶、手機工作機4支，以及疑似性交易獲利金額1.2萬元。疑似準備接客的吳女，身穿極短迷你裙、長髮及腰坐在床緣，神情緊張。

查緝過程中，林姓負責人還跟警方說「我都認好不好，我被你們抓了這麼多次」。警方在其中一名從事性交易29歲徐女包包內查獲第二級毒品安非他命、毒品吸食器等物品。

警詢後將林姓負責人、林姓會計、洪姓媒介依妨害風化罪嫌移送，徐女依毒品罪嫌移送，另查獲綽號「雅妮」印尼籍逃逸移工移送移民署專勤隊收容。

警方呼籲為維護善良風俗及治安平穩，絕不容許轄內不法情事孳生，治安無死角、犯罪零容忍，針對各類犯罪必強力執法，維護市民生命財產安全，建構安全宜居生活環境。

林男在網路論壇刊登廣告，標榜「多位妹妹可選」、「小隻馬」等露骨字眼，行徑囂張。圖／讀者提供
林男在網路論壇刊登廣告，標榜「多位妹妹可選」、「小隻馬」等露骨字眼，行徑囂張。圖／讀者提供
林男在網路論壇刊登廣告，標榜「多位妹妹可選」、「小隻馬」等露骨字眼，行徑囂張。圖／讀者提供
林男在網路論壇刊登廣告，標榜「多位妹妹可選」、「小隻馬」等露骨字眼，行徑囂張。圖／讀者提供
林男在網路論壇刊登廣告，標榜「多位妹妹可選」、「小隻馬」等露骨字眼，行徑囂張。圖／讀者提供
林男在網路論壇刊登廣告，標榜「多位妹妹可選」、「小隻馬」等露骨字眼，行徑囂張。圖／讀者提供

毒品 性交易 透天厝 台中市

延伸閱讀

高雄男半夜撈水塘魚 警攔查見毒品 他落跑遭警撲倒

伴郎駕車載友人遭警攔檢 酒測沒事但被查獲毒品法辦

影／台中女藥頭養3隻惡狗護衛 警準備3支大雞腿因應搜索

警方攻堅查詐團水房 隔壁另有動靜竟搜出大批毒品

相關新聞

影／台中民宅藏春色 短裙長髮妹包內搜出毒品

台中市警方破獲以25歲林男為首的色情應召站，隱藏在豐原區一棟透天住宅，警方收網抓人，接客女子穿超短迷你裙、長髮及腰坐在床...

國安私菸案少校吳宗憲索708萬損失沒望 聲請釋憲也遭駁

蔡英文總統2019年出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸闖關，官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審被...

抗議天王柯賜海 猝死車中

「抗議天王」柯賜海近年罹患帕金森氏症，「蝸居」廂型車上在陽明山養病長達3年。前，他跌倒撞傷頭，跟胞姊稱「不用照顧我」，昨...

台中看守所人犯無心跳送醫亡 上月底才入所服刑明相驗

台中監獄附設培德醫院在今天下午5時許，傳出有受刑人心跳停止送醫，經醫院急救後不治身亡，經查，該名收容人是張姓街友，因傷害...

台中監獄傳受刑人無生命跡象 中監尚無回應

台中市消防局在今天下午5時許獲報，台中監獄附設培德醫院有一名68歲受刑人無生命跡象，當天下午就有就醫紀錄，人已送往中國醫...

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

「抗議天王」柯賜海從晚年蝸居廂型車長達3年，昨天柯跌倒撞到頭部，不願就醫，今天上午胞姊探視他驚覺陳屍車內，身體僵硬明顯死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。