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柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

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柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

「抗議天王」柯賜海從晚年蝸居廂型車長達3年，昨天柯跌倒撞到頭部，不願就醫，今天上午胞姊探視他驚覺陳屍車內，身體僵硬明顯死亡，由於柯疑似病死，依規定由法醫相驗，檢察官開庭後開立死亡證明，柯賜海死因為心因性休克自然死亡。

柯的胞姊稍早表示，柯頭腦清醒，昨天還說「不用顧我」但因帕金森氏症冬天身體僵硬容易跌倒，可能是變天引起心肌梗塞身亡。

柯賜海開著廂型車，定居陽明山上長打年，車子停車在台北市北投區建國街，環境清幽，因罹患帕金森氏症，身形暴瘦，蝸居陽明山養病，他今早陳屍車內，打平後座頭朝車尾躺著木板上，車內掛繩曬衣，以卡式爐開伙用餐，還有一大包藥物。警消接獲胞姊報案到場，柯明顯死亡無送醫，遺體移往第二殯儀館。

柯賜海胞姊稍早在葬儀社陪同下離開地檢署，她對記者表示，胞弟是自然死亡，這兩天變天引起心肌梗塞，加上胞弟有帕金森氏症，冬天容易身體僵硬、走路跌倒。胞姊稱，昨天有去陽明山探視兩趟，柯賜海頭腦清醒，還說「你不用顧（照顧）我，妳回去」還交代會壞掉的東西要帶走，請媒體不要亂報導，也向媒體致謝說謝謝關心。

胞姊指出，今天上午7時許，陽明山上附近攤商還問「海哥，有問題嗎？」他回答「沒問題」早餐還服用稀飯，可能是血管阻塞離世。今下午士林地檢署法醫完成相驗，死因爲心因性死亡，檢察官開庭後開立死亡證明書，家屬對死因無意見，遺體發還家屬處理後事。

柯賜海胞姊稍早在葬儀社陪同下離開地檢署，她對記者表示，胞弟是自然死亡，這兩天變天引起心肌梗塞，加上胞弟有帕金森氏症，冬天容易身體僵硬、走路跌倒。記者蕭雅娟／攝影
柯賜海胞姊稍早在葬儀社陪同下離開地檢署，她對記者表示，胞弟是自然死亡，這兩天變天引起心肌梗塞，加上胞弟有帕金森氏症，冬天容易身體僵硬、走路跌倒。記者蕭雅娟／攝影

柯賜海 陽明山 帕金森氏症

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