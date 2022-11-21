快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

製鬼滅之刃毒品咖啡包 住宅大樓分裝場藏3千包價值百萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，將喵喵、一粒眠摻進果汁粉交給下游販賣。刑事局搜出市值140萬元的2860包毒咖啡，其中有日本漫畫《鬼滅之刃》圖案包裝，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。

警方調查，27歲陳姓、19歲邱姓男子去年底在桃園市中壢夜市附近一棟住宅大樓租屋，分裝《鬼滅之刃》、「小惡魔」、「007」圖案的毒品咖啡包，後來轉移至中壢區另一處住宅大樓分裝，在樓下交貨給下游，以每包5百元販賣。

刑事局國際科偵一隊今年初接獲情資，4月拘提陳、邱，帶同搜出2860包毒咖啡，兩人坦承分裝毒咖啡給下游。檢方聲押禁見陳獲准，請回邱，警方7月再拘邱，因態度配合被檢方請回。

警方監控時另查出，兩人的羅姓大哥疑從事賭博球版，不滿一名賭客積欠70萬元賭債，今年3月將球版代理商押至桃園平鎮區的辦公室毆打致全身多處擦挫傷。警方獲報趕到救出被害人，逮捕羅依妨害自由等罪移送，檢方聲押禁見獲准。

竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／攝影
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／攝影
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／攝影
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／攝影
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／攝影
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，刑事局搜出2860包毒咖啡，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。記者李奕昕／攝影

桃園 毒品

延伸閱讀

警專校長鍾國文：不認識郭哲敏、林秉文 歡迎調查

台版柬埔寨案 2嫌囚禁求職者遭聲押禁見

刑事局偵破明仁會製毒工廠 起獲毒品原料逮19人

刑事局偵破詐騙水房 竟有民眾自願被囚並出售帳戶

相關新聞

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

「抗議天王」柯賜海從晚年蝸居廂型車長達3年，昨天柯跌倒撞到頭部，不願就醫，今天上午胞姊探視他驚覺陳屍車內，身體僵硬明顯死...

圖輯／抗議天王柯賜海終年66歲 「馬英九還我牛」聞名遐邇

今天清晨，柯賜海被人發現陳屍在台北市北投區建國街前山公園籃球場旁的車內，終年66歲。他因為帶著自製的舉牌出入各大抗議場合，最為經典的是，他都會站在受訪者的正後方舉牌，讓媒體難以忽視，因而被封為「抗議天王」。

製鬼滅之刃毒品咖啡包 住宅大樓分裝場藏3千包價值百萬

竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，將喵喵、一粒眠摻進果汁粉交給下游販賣。刑事局搜出市值140...

影／大陸漁船越界捕魚 台中海巡強勢押回14人法辦

海巡署昨天接獲漁民通報，台中港西方40浬處有大陸漁船出現，海巡署巡防艇趕到查看，大陸漁船正在拖網作業，被人船帶回調查，將...

柯賜海曾抱兒選花蓮縣長得2萬票 推政見「供養流浪狗到老死」

台北巿民柯賜海認為台灣司法不公，舉牌抗議經媒體報導轉播後聲名大噪，被稱為「抗議天王」，2005年他參選花蓮縣長，拿下2萬...

高雄無業通緝男「趁火打劫」 火場偷電纜還被搜出安毒

高雄鼓山區馬卡道路鐵皮工廠，上月遭火舌，數百坪廠房付之一炬，63歲蘇姓男子卻「趁火打劫」，溜進火場竊取燒毀的電纜線，結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。