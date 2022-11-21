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製鬼滅之刃毒品咖啡包 住宅大樓分裝場藏3千包價值百萬
竹聯幫信堂成員陳姓、邱姓男子涉嫌在桃園市租屋處分裝毒品咖啡包，將喵喵、一粒眠摻進果汁粉交給下游販賣。刑事局搜出市值140萬元的2860包毒咖啡，其中有日本漫畫《鬼滅之刃》圖案包裝，拘提兩人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。
警方調查，27歲陳姓、19歲邱姓男子去年底在桃園市中壢夜市附近一棟住宅大樓租屋，分裝《鬼滅之刃》、「小惡魔」、「007」圖案的毒品咖啡包，後來轉移至中壢區另一處住宅大樓分裝，在樓下交貨給下游，以每包5百元販賣。
刑事局國際科偵一隊今年初接獲情資，4月拘提陳、邱，帶同搜出2860包毒咖啡，兩人坦承分裝毒咖啡給下游。檢方聲押禁見陳獲准，請回邱，警方7月再拘邱，因態度配合被檢方請回。
警方監控時另查出，兩人的羅姓大哥疑從事賭博球版，不滿一名賭客積欠70萬元賭債，今年3月將球版代理商押至桃園平鎮區的辦公室毆打致全身多處擦挫傷。警方獲報趕到救出被害人，逮捕羅依妨害自由等罪移送，檢方聲押禁見獲准。
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