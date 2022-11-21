影／大陸漁船越界捕魚 台中海巡強勢押回14人法辦

海巡署昨天接獲漁民通報，台中港西方40浬處有大陸漁船出現，海巡署巡防艇趕到查看，大陸漁船正在拖網作業，被人船帶回調查，將船長和船員共14人移送法辦。

昨天上午11點，海巡署艦隊分署台中海巡隊接獲漁民報稱，台中港西方40浬處，有大陸漁船出沒，台中海巡隊獲報後立即派艇前往強勢登檢，因違法事實明確，後續將漁船押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

台中海巡隊獲報後，派遣線上PP-10035巡防艇趕赴現場，同時通報中部地區機動海巡隊台北艦前往海域會合，並派遣PP-10060巡防艇提前出勤。

昨天下午在台中港外43浬，發現1艘中國大陸籍漁船正拖網作業中，依法登檢，漁船蛇行拒檢企圖躲避巡防艇查緝，在海巡人員追逐下，終於強靠登檢成功，清查船上有中國大陸籍船長43歲周男等14人，鐵殼船體約100多噸，漁獲約3噸均依法海拋。

該漁船前天下午，從福建省祥芝港出港，陸船非法越界捕魚事實明確，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條及施行細則第42條等規定，將該船周姓船長及船員等14員安全押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

目前仍屬嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟疫情期間，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，返隊後完成全船消毒作業，杜絕嚴重特殊傳染性肺炎入侵；扣留大陸籍漁船船上全員初步量測體溫均正常，並經實施COVID-19家用快篩檢測均為陰性；另經清艙並無發現豬肉及其相關製品。

台中海巡隊表示，海象轉佳，中部海域常有陸船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區指揮部統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標。