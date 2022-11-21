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男殺死疑發出噪音鄰居 檢起訴建請判極刑

中央社／ 基隆21日電

基隆市許姓男子不滿樓上住戶黃姓男子疑發出噪音等聲響，屢次口角、結怨已久，許姓男子9月持刀刺死黃姓男子；檢方日前偵結，依殺人罪起訴，並建請判處極刑。

根據台灣基隆地方檢察署起訴書，許姓男子9月2日約晚間8時10分，在北寧路趁黃姓男子下樓倒垃圾時，持預藏在機車置物箱內水果刀，連同包裝的牛皮紙袋，猛刺黃姓男子頸部、前胸多刀，黃姓男子送醫急救後不治。

許姓男子犯案後，開車逃亡到碧砂漁港，跳入港內，藏匿在水中隱密角落整晚，直到隔天被警方拘獲。

檢方表示，許姓男子僅因細故萌生殺意，預藏水果刀在機車置物箱內應屬預謀殺人，惡性重大，且犯後逃亡毫無悔意，而許姓男子持刀往被害人頸部、前胸致命部位刺殺多刀致命，手段殘酷、泯滅人性，蔑視他人生命價值，視人命如草芥。

檢方說，許姓男子造成被害人家屬頓失至親，對被害人家屬造成無法彌補傷痛，建請就許姓男子所犯殺人犯行量處極刑。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

殺人 基隆 噪音

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