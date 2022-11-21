高雄無業通緝男「趁火打劫」 火場偷電纜還被搜出安毒

高雄鼓山區馬卡道路鐵皮工廠，上月遭火舌，數百坪廠房付之一炬，63歲蘇姓男子卻「趁火打劫」，溜進火場竊取燒毀的電纜線，結果被巡邏員警逮個正著。

鼓山警方查出竊賊取電纜總重約30.26公斤，車上還搜出2小包安非他命，又查出他還是傷害通緝犯，「一案三破」，全案警詢後朝竊盜、毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

鼓山區馬卡道路與華安街口一處汽車生活館，上月12日深夜9時許發生火警，火勢延燒8間廠房，消防人員動員數十輛車、近百名人力到場灌救，直到晚間11時許才控制火勢，但數百坪廠區已淪為廢墟，起火原因已由火調人員鑑定釐清。

蘇姓男子毀壞廠房無人看管，偷溜進火場內，將燒毀的電纜整理後放上機車離去，昨凌晨1時許，蘇男行經鼓山區中華一路與桃子園路口時，因紅燈右轉，被鼓山警分局內惟派出所員警攔下盤查。

員警瞄到蘇男機車腳踏墊放有兩捆電纜，懷疑是竊取而來，蘇男見員警詢問，卻稱電纜是從岡山、彌陀等處取來的廢棄品，警方質疑「你有經過人家的同意嗎？」蘇卻越講越大聲，稱他只是賺個外快，員警不信，還稱要帶蘇男至岡山一帶工廠詢問，他才坦承電纜是從上月火場竊取而來。

警方調閱蘇的身分資料，發現他本月15日才因傷害罪未到案，被高雄地檢署發布通緝，另外檢視他機車置物箱時，除了發現作案用的油壓剪外，還在裡面發現安非他命2包（兩包毛重2.14公克）、吸食器及吸管5支，不僅破獲竊盜案，還查獲二級毒品。