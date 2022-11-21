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從住君悅飯店到在車上過世 抗議天王柯賜海的海海人生

聯合報／ 王立宜／台北即時報導

柯賜海當年一度以君悅飯店為家。 聯合報系資料照
柯賜海當年一度以君悅飯店為家。 聯合報系資料照
公眾人物往往會有一句話跟他一輩子深深連結，講到抗議天王柯賜海，國人耳邊馬上會響起的一句話是：「馬英九還我牛」。

柯賜海今天被發現在自己的休旅車上過世，在他過世前幾年，多家媒體報導他的落魄身影，但他也曾有意氣風發的時候。在財務狀況最好的那幾年，柯賜海就住在當年信義計畫區最好的五星飯店裡。

當年，君悅飯店裡有兩間特殊的房間，別名為「流浪狗指揮中心」，裡面的擺設與其他房間並無二異，不過，這裡被一位台北市民長期承租下來，這位「超級大市民」不是別人，就是以捍衛流浪狗自詡的柯賜海。

柯賜海讓不少官員面露難色。從陳水扁時代乃至馬英九主政，台北市環保局、建設局、教育局等局處首長都曾與他交過手，其中，環保局長沈世宏的經驗最是「難忘」。

柯賜海常帶著各種動物到政府機關抗議，成為官員頭痛人物。 聯合報系資料照
柯賜海常帶著各種動物到政府機關抗議，成為官員頭痛人物。 聯合報系資料照
馬英九在市長就任前一天接見沈世宏時，劈頭就是一句：「打算如何處理流浪狗問題？」沈世宏事後坦承，對於市長的第一道考題「答得不好」，當時馬英九便提醒他，柯賜海向他表示，將「率領」他一千隻的「子弟兵」流浪狗，在隔天市長交接日把車隊開來市府「普天同慶」，抗議市府流浪犬政策的問題。

於是，沈世宏連局長室都還尚未踏進過，便趕緊一通電話就撥給了柯賜海，聽取他的「狗經」與訴求，這一談就是三個小時。最後柯賜海感受到新市府的誠意，決定只出動車輛，流浪狗不帶，有車無狗，因此未對當天活動造成干擾，總算有驚無險，這也是他倆首次交手。

當年柯賜海為了抗議馬英九沒收他的一頭牛，他到處抗議，見到攝影機就大喊「馬英九還我牛」，成為最經典的抗議台詞。多年後記者問柯，那頭牛跑哪去了？柯賜海說：跟一群朋友吃掉了。

柯賜海曾帶著小豬到教育部抗議。 聯合報系資料照
柯賜海曾帶著小豬到教育部抗議。 聯合報系資料照
柯賜海擅長用動物來抗議，曾帶著狗、牛、豬等動物亂入各種場合，還會在電視台進行訪問時在受訪者後面舉牌，成為當年SNG連線時必見的風景。還因此被各大綜藝節目仿效，讓柯賜海斜槓成為綜藝咖。

抗議天王柯賜海舉牌的風格，當年被各大綜藝節目仿效，圖為柯賜海與吳宗憲在節目上合影。 聯合報系資料照
抗議天王柯賜海舉牌的風格，當年被各大綜藝節目仿效，圖為柯賜海與吳宗憲在節目上合影。 聯合報系資料照
早年網路還不像現在這麼發達，也還沒有網紅的概念，柯賜海可說是第一代的網紅。他當年在台北市長選舉，得票數比周玉蔻還高；去花蓮選縣長拿到了一萬多票，雖然落選，但掀起的旋風不輸現在的「虧雞福來爹」林義豐，可說是他「從政」的顛峰。

有錢、有名、有漂亮太太的柯賜海，晚年卻深受病痛之苦，被媒體拍到他瘦弱的身影出現在陽明山、公園等地。從以五星飯店為家，最終在車上結束了一生，柯賜海的人生，就像「海海人生」的歌詞寫的：這輸贏，怎麼計較？

柯賜海

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