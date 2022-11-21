影／買賣引糾紛 台中二手車行11輛車被砸 警逮4人

台中市西屯區中平路一家二手車行在16日凌晨，遭不明人士砸破11輛車的車窗玻璃，警方獲報後，根據歹徒駕駛的2輛車，在當天即查獲蘇姓男子等4人到案，查扣毒咖啡包283包，據查，蘇等人疑與車行有買賣車糾紛，到案後已就毀損部分與車行達成和解，全案依法送辦。

第六警分局西屯所在16日獲報，中平路一家二手車行在當日凌晨2時許，被多名歹徒持器械砸毀現場11輛車的車身、玻璃後逃逸，警方循線根據監視器畫面，查出歹徒分別駕駛兩輛轎車逃逸，當日即循線查獲蘇姓男子（23歲）等4人到案，另查扣作案球棒、毒品咖啡包283包等贓證物。

據查，雙方疑有汽車買賣糾紛，進而夥同友人前往車行、毀損車輛，因蘇男等人到案後，已與被害車行提出和解，車行沒有就毀損部分提出告訴，全案依毒品、妨害秩序等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊後請回。