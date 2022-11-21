高雄男半夜撈水塘魚 警攔查見毒品 他落跑遭警撲倒
高市楊姓男子前天凌晨在鳳山水資源中心水塘違法撈魚，被巡邏警網撞見攔下盤查，出示證件時，不慎露出皮夾內數包毒咖啡包，他假裝要到機車處放東西卻拔腿落跑，未料警方早看出楊鬼祟舉動，將他撲倒在地，上銬逮捕，起出8包毒咖啡包。
鳳山警分局過埤所警員許家誠及李安濠，前天凌晨1時許，行經保雅路時，發現23歲楊姓男子在鳳山水資源中心中水塘抓魚，由於當地禁止垂釣捕撈，警方趨前攔查楊男。
當時楊男神情緊張，警方要求他拿出證件受檢，楊原本聲稱未帶證件，但警方看到他褲子口袋鼓起疑似有皮夾，要求楊出示證件，楊見瞞不住，從皮夾拿出證件時，警方瞧見皮夾內疑有數包毒咖啡包，
警方隨即命楊男交出毒咖啡包，但楊卻假裝要回機車放好東西，還答應警方不會跑，但下一秒卻拔腿狂奔，警方早識破楊的詭計，從後將楊撲倒在地，在皮夾內查獲8包共重30.76公克的毒咖啡包。
由於壓制楊男過程中，警方懷疑楊趁機丟毒品，在溝渠內找尋有無遺漏的毒品，確定無毒品在水溝內後，將楊上銬帶回派出所，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
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