高雄男半夜撈水塘魚 警攔查見毒品 他落跑遭警撲倒

高市楊姓男子前天凌晨在鳳山水資源中心水塘違法撈魚，被巡邏警網撞見攔下盤查，出示證件時，不慎露出皮夾內數包毒咖啡包，他假裝要到機車處放東西卻拔腿落跑，未料警方早看出楊鬼祟舉動，將他撲倒在地，上銬逮捕，起出8包毒咖啡包。

鳳山警分局過埤所警員許家誠及李安濠，前天凌晨1時許，行經保雅路時，發現23歲楊姓男子在鳳山水資源中心中水塘抓魚，由於當地禁止垂釣捕撈，警方趨前攔查楊男。

當時楊男神情緊張，警方要求他拿出證件受檢，楊原本聲稱未帶證件，但警方看到他褲子口袋鼓起疑似有皮夾，要求楊出示證件，楊見瞞不住，從皮夾拿出證件時，警方瞧見皮夾內疑有數包毒咖啡包，

警方隨即命楊男交出毒咖啡包，但楊卻假裝要回機車放好東西，還答應警方不會跑，但下一秒卻拔腿狂奔，警方早識破楊的詭計，從後將楊撲倒在地，在皮夾內查獲8包共重30.76公克的毒咖啡包。