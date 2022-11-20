借騎友人機車出車禍 置物箱藏毒他背鍋：被害慘
黃姓男子日前跟友人借機車來騎，行經汐止區茄興路茄興公園時，和對向機車擦撞，警方獲報車禍趕抵，員警查車牌時，發現車主是毒品通緝犯，認為不單純上前詢問，黃男強調「自己不知情」，還打開機車車廂供員警檢查，不料果然在機車內查獲一小包毒品安非他命，他直呼「真的被朋友害慘了！」
警方15日下午4點多獲報，汐止區茄興街茄興公園前有交通事故趕抵，發現黃男（33歲）騎車不慎撞上羅男（58歲）機車，員警依規定受理，眼尖發覺黃男騎的機車車主，是轄區一名毒品通緝犯。
警問「這是你朋友的車嗎？他是毒品通緝犯。」黃男聽聞通緝2字，嚇得立刻撇清關係稱「車是跟認識幾個月的朋友借來的，才借一周，不清楚他是通緝犯」，黃沒有毒品前科，為了證明清白，他還打開車廂讓員警檢查，沒想到機車內還真的查獲一小包毒品安非他命（重0.34克），黃嚇傻了，直呼「真的被朋友害慘！」被依毒品罪嫌送辦。
汐止警方呼籲，毒品對人體危害甚大，珍惜生命，請遠離毒品，也提醒民眾應勇於拒絕毒害，勿心存僥倖、以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言