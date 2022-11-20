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伴郎駕車載友人遭警攔檢 酒測沒事但被查獲毒品法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台中市23歲林姓男子昨晚到台南市當伴郎後，昨天深夜11點多駕車載乘友人，行經台南市中華西路時碰到警察實施路檢，酒測值為0.16毫克未達開罰標準，結果轎車中央扶手置物處，又為眼尖警察發現K他命1包1.2公克及捲菸1支。毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警詢後依涉嫌毒品罪嫌法辦。

林姓男子昨晚11點多駕車載乘4名友人，行經中華西路時碰到警察實施路檢，立即轉入路旁大廈並佯裝要找人。

台南市警二分局長樂派出所副所長郭建政率員上前盤檢。林滿臉慌張直求員警高抬貴手，原來又是喝酒心存僥姓駕車，經員警提供礦泉水漱口後實施酒測、酒測值為0.16毫克未達開罰標準，其與4名乘客方才剛鬆了一口氣。

林駕駛轎車中央扶手的置物處，為眼尖的郭建政發現K他命1包1.2公克及捲菸1支。員警將林帶回派出所調查，經毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品陽性反應，警詢後依毒品罪嫌法辦。

據了解， 林供稱受邀來台南參加喜宴，並擔任伴郎招待工作，因席間也陪同喝了幾杯啤酒，心存僥倖駕車上路，酒測值結果出爐未超過連呼「下次不敢了」。但又為員警在車內發現1K他命及捲菸1支。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

23歲林姓男子涉嫌持有K他命1包1.2公克及捲菸1支。毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警詢後依涉嫌毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
23歲林姓男子涉嫌持有K他命1包1.2公克及捲菸1支。毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警詢後依涉嫌毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

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