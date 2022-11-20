新北疑毒駕違停商圈拒檢 拉K急著關窗夾傷警察手

新北市新莊區鴻金寶商圈，昨天下午有1輛轎車違停路旁影響交通，路人見狀報案指稱「疑似車禍，但駕駛在車上換衣服，感覺很可疑！」警方趕抵聞到燒塑膠的臭味，29歲陳姓男子卻拒檢急著關窗，夾傷警員手掌，稍後車內被搜出K他命毒品。

鴻金寶商場大門前的民安路188巷只有雙向各一車道，昨天周末，下午4時許車水馬龍很熱鬧。路人發現1輛轎車違停妨害交通且車頭撞壞，便報案疑似發生車禍，附帶說明駕駛在車上換裝、形跡可疑。

新莊警分局光華派出所警員江昱辰、彭建康獲報趕抵，發現車頭確實擦撞損壞，靠近詢問是否需要協助，便聞到車內充滿燃燒K他命毒品的臭味。但陳姓男子始終不願下車，神情慌張聲稱是在其他地方撞車，路過此處發現無法再開，才會停下等待拖車，不斷強調不需警方協助。

員警示意陳男下車接受盤查，但是他拒絕配合，也不願出示證件，急著關上車窗，導致警員江昱辰左手掌被夾傷。最後警方強制破窗開門，在車內搜出1小包K他命共8公克。