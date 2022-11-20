影／台中女藥頭養3隻惡狗護衛 警準備3支大雞腿因應搜索

台中市烏日區陳姓女子涉嫌在住處交易毒品，還養了3隻土狗，護衛安全、防範檢警查緝，警方7月底時收網抓人，準備3支大雞腿，因應土狗靠近時丟擲餵食，順利查價市價4萬多元的安非他命，台中地檢署偵結，依毒品罪起訴。

台中市刑大偵五隊在今年間獲報，陳姓女子（52歲）有毒品前科，涉嫌在住處周遭交易毒品，偵五隊前往蒐證發現，陳女住家附近，每日都見人開車到場，與陳女短暫接觸後離開，不分日夜，另外，陳女也養了3隻土狗，護衛住家周邊的安全。

因警方根據線報以及現場的蒐證畫面，報請台中地檢署檢察官指揮後，核發搜索票，在7月底時收網，為了防止土狗靠近，警方還買了3支大雞腿因應土狗失控要咬人時，可以丟擲餵食，幸好搜索時，土狗經喝令後即離開，沒有威脅偵查隊員安全。

全案搜索後查獲市價約4萬多元的安非他命10包（重45.04公克）吸食器1組、手機1支、1.8萬元、電子磅秤2台等贓證物，全案移送台中地檢署偵辦後，檢察官依毒品罪起訴，陳女恐面臨有期徒刑10年以上重刑。

台中市警局呼籲，毒品是毀人之物，切勿嘗試，若已為毒品所害，應尋求政府單位、社福機構協助，下決心根除，以免毒品殘害自己、家人一生。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。