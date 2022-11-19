噪音糾紛倒垃圾時砍死鄰居躲海裡整夜 檢依殺人罪起訴

基隆許姓男子9月2日晚間，因認為住在他樓上的住戶黃姓男子長期製造噪音，害他失眠，趁黃男下樓倒垃圾時，持水果刀猛砍黃男刀致死，許男殺人後開車逃往碧砂漁港棄車，人躲在浮動碼頭暗處，在海裡泡整夜直到天亮才被發現逮捕。檢方日前依殺人罪嫌起訴。

警方調查，死者黃男（68歲）9月2日晚8點多，自住處下樓倒垃圾，在社區門口遭許男（66歲）持刀正面砍殺3刀，倒臥血泊，傷勢集中在胸、頸，大量失血不治。

許男行凶後駕車逃逸，調閱監視器追查，車子被棄置在八斗子碧砂漁港旁，但人不知去向，一度懷疑畏罪跳海，但在許男家中找到染有血跡凶刀。在岸上搜索沒有發現，直到隔天上午6點多，有民眾發現許男在一處浮動碼頭船板下方躲藏，胸部以下都泡海中，只有頭露出來，雙手拉住上方的輪胎撐著，員警獲報逮人。

警方和海巡人員到場時，許男說「我快撐不住了，沒力氣了」，海巡人員將許男拉上岸，警方戒護由救護車送醫，僅有失溫並無大礙。