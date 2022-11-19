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影／敗在鄰居一句話 蘆洲通緝犯躲兩年還是被抓
施姓男子因毒品、妨害兵役遭法院發布通緝，他躲躲藏藏兩年，不料，卻在周二（15日）晚上，被其他住戶向警檢舉「我們這有通緝犯」。警方到場，施男正從電梯走了出來，雙方發生拉扯，警噴辣椒水制伏逮人，連同在其租處搜扣3支扁鑽，一併帶回偵辦，警詢後依槍炮刀械、通緝等罪嫌移送法辦。
經調查，施姓男子（25歲）因毒品、妨害兵役遭法院判刑三年，兩年前既應入監服刑，他卻沒依規定前往報到，開始四處藏躲，以打零工維生。這周二（15日）深夜10時許，他被鄰居報警檢舉「我們這有通緝犯」。
警方獲報，派員前往施男位於新北市蘆洲區光復路租處，沒想到，2警正在調閱社區監視器畫面比對施男身份時，施男緩緩從電梯走出，員警眼尖看見趨前攔下準備查核。孰料，施男見警表明身分，態度瞬變強力反抗，雙方發生拉扯衝突。
過程中，1警使用辣椒水，朝著施男噴灑，員警順利逮人，經施男同意帶回其租處搜索，當場搜扣3支扁鑽，一併帶回偵辦。偵詢時，施男坦承攜械，警詢後依「違反槍砲彈藥刀械管制條例」、毒品通緝移送地檢署偵辦；另「妨害兵役條例」通緝，則移送宜蘭地檢署歸案。
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