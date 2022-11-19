台南男受託在自宅製造安毒 找來2友當助手逮正著

台南郭姓男子去年底受綽號「順哥」所託在自宅製造第二級毒品甲基安非他命，郭則招攬楊姓、王姓友人從旁協助，直至今年3月間，郭等人製造甲基安非他命成品1批，被檢警查獲後起訴，郭等人坦承犯行，台南地院認郭共同犯製造第二級毒品罪處6年10月，楊、王各處3年2月。

檢警調查，郭由順哥提供製造安非他命的資金與工具，郭則提供自宅充作製毒工廠，順哥承諾如實際製造出安非他命，願依照成品數量多寡給予最多達500萬元報酬。郭則招募楊、王協助製造安非他命，並承諾給予10萬元至15萬元不等的報酬。

郭等人自去年12月間起，將順哥工具、物品搬運前往郭宅後，經鹵化、氫化及純化等製程，製造安非他命。楊、王於郭製造安非他命過程中清洗鍋盆等器具，以利郭製造安非他命流程。迄至今年3月，郭等人共同製造安非他命晶體及液體等物。警方今年3月24日11時30分逕行搜索查獲。

台南地院合議庭指出，郭等3人於偵查及審理時均自白犯行，均應依毒品危害防制條例相關規定減輕其刑。又楊、王於本案中，均居於協助郭製造毒品的地位，均非主導本案犯行角色，參與犯罪情節較輕，量處依毒品危害防制條例規定減輕後的最輕本刑即有期徒刑5年，仍有法重情輕之情，均減輕其刑，並依法遞減之。

合議庭審酌，郭等3人均正值青壯，不思以正途獲取所需，明知毒品對於人體有莫大的戕害，竟漠視毒品的危害性，貪圖重利而為製造第二級毒品，助長毒品散布，所為嚴重危害國民身心健康及社會風氣，敗壞社會治安。郭等人所製成毒品、半成品數量龐大，所生危害非小，不宜輕縱。

法官認郭共同犯製造第二級毒品罪處6年10月，楊、王共同犯製造第二級毒品罪各處3年2月，可上訴。