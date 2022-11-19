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高雄鐵鎚怪客砸窗紓壓 警一日內火速逮捕歸案

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

臉書社群「我是楠梓人」近日有網友PO文表示，社區出現砸窗怪客，專挑停放路邊的車輛下手，警方17日也接連獲報三起車窗遭破壞的案件，經調閱監視器鎖定44歲林姓男子，林男到案後供稱「心情不好」因而犯案，全案依毀損罪函請橋頭地檢署偵辦。

楠梓分局翠屏派出所17日分別在6時20分、7時、14時30分，一連接獲三起報案，稱自小客車車窗遭不明人士以重物砸破，地點位於楠梓區德賢路、德民路一帶，奇怪的是歹徒破窗，車內財物卻都完好無缺。

警方調閱監視器，鎖定一名未戴安全帽、騎紅白色機車的44歲林男，犯嫌當時騎車逆向至路邊一台黑色休旅車旁，隨即掏出一把鐵鎚，朝駕駛座窗戶正中央砸下，作案後立即騎車調頭，揚長而去。

警方經過比對，發現數起案件作案手法皆雷同，18日上午通知林男到案，林男表示自己因為「心情不好壓力大」，才隨機砸破路邊車窗紓壓。據了解，林男過去具有毒品、公共危險罪前科，是楠梓區列管的治安人口，這次疑似也因吸食毒品精神恍惚才下手作案。全案已依毀損罪函請橋頭地檢署偵辦。

楠梓分局呼籲，汽機車停放時務必選在有監視器的位置，留意周遭人事物，發現不法可立即撥打110報案專線。

高雄楠梓區近日出現一名鐵鎚怪客隨機砸破路邊車窗，18日已火速落網。記者林品君／翻攝
高雄楠梓區近日出現一名鐵鎚怪客隨機砸破路邊車窗，18日已火速落網。記者林品君／翻攝

監視器 毒品

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