警專校長鍾國文：不認識郭哲敏、林秉文 歡迎調查

警專校長鍾國文4年前到88會館餐敘，警政署表示會再深入調查是否有違法違紀問題，會以公開透明態度，面對問題，絕不護短，維護警察風紀。記者廖炳棋/翻攝

警政署昨天晚間指出，現任警專校長鍾國文，四年前擔任警政署主秘時，曾到信義區私人招待所「88會館」聚餐，儘管兩年前曾進行了解，為單純刑事局聚餐，但因昨天又有媒體報導，因此將再深入調查是否有違法違紀問題。警專校長鍾國文今天早上發出聲明，再次表達當年參與單純餐會，不認識郭哲敏、林秉文，席間全是警察，歡迎調查。

鍾國文表示，他曾到過「88會館」一事，為一則陳年舊新聞，當年警政署已作澄清查無不法，他再次提出說明：

一、這是一場單純餐會，刑事局慶功宴，在場清一色的警察同仁。個人受邀為他們打氣，㩗眷參加，到場致意後不久即離席。

二、個人不僅是不知道會館和郭哲敏、林秉文等人有所關聯，而是根本就不認識郭、林二人。

三、本人係應刑事局之邀參加，理所當然認為是刑事局方面請客，依一般常理，不會再去過問是誰出的錢？支付給誰？

四、歡迎把這件事查個清楚明白，勿枉直、勿縱惡。