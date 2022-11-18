夜店佯裝富二代…黑幫成員詐賭凌虐富二代 北檢起訴10人

自稱竹聯幫明仁會會長林京葵乾弟的男子陳秉毅，佯裝富二代在夜店結交其他富二代，酒酣耳熱後再找富二代賭博，實際上卻安排小弟當暗樁詐賭，前後共有三名被害人上當，慘輸近千萬到4000萬不等，若還不出錢則遭陳男囚禁、凌虐、拍不雅照威脅家屬。台北地檢署偵結，依妨害自由、強盜、傷害、詐欺等罪嫌，起訴陳男及同夥共10人。

檢警調查，26歲陳男利用不少富二代愛跑夜店，經常在高檔夜店觀察出手闊綽的富二代，鎖定目標佯裝自己也是富二代趨前攀談，把對方用酒灌醉後，將被害人帶到自己的地方出老千詐賭。

去年10月，一名陳姓富二代因此在短短幾小時內，就輸了4000萬賭債，還因還不出錢，被拍下不雅影片後被囚禁，後來家屬拿出167萬贖人；另名白姓被害人輸了965萬元，所幸家屬中有人是警察逃過一劫；還有一名王姓富二代被詐賭輸了1800萬，陳男一度跑到其父母公司鬧事，最後付了500萬脫身。

台北市刑大去年11月初接獲線報，開始鎖定陳男及同夥共10人，今年1月破門逮人時，當場起出被害人遭逼迫簽下的本票、和解書，以及用來凌虐被害人的警棍、辣椒水、手銬等證物，將陳男一夥移送法辦。

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