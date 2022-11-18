快訊

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜店佯裝富二代…黑幫成員詐賭凌虐富二代 北檢起訴10人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

自稱竹聯幫明仁會會長林京葵乾弟的男子陳秉毅，佯裝富二代夜店結交其他富二代，酒酣耳熱後再找富二代賭博，實際上卻安排小弟當暗樁詐賭，前後共有三名被害人上當，慘輸近千萬到4000萬不等，若還不出錢則遭陳男囚禁、凌虐、拍不雅照威脅家屬。台北地檢署偵結，依妨害自由、強盜、傷害、詐欺等罪嫌，起訴陳男及同夥共10人。

檢警調查，26歲陳男利用不少富二代愛跑夜店，經常在高檔夜店觀察出手闊綽的富二代，鎖定目標佯裝自己也是富二代趨前攀談，把對方用酒灌醉後，將被害人帶到自己的地方出老千詐賭。

去年10月，一名陳姓富二代因此在短短幾小時內，就輸了4000萬賭債，還因還不出錢，被拍下不雅影片後被囚禁，後來家屬拿出167萬贖人；另名白姓被害人輸了965萬元，所幸家屬中有人是警察逃過一劫；還有一名王姓富二代被詐賭輸了1800萬，陳男一度跑到其父母公司鬧事，最後付了500萬脫身。

台北市刑大去年11月初接獲線報，開始鎖定陳男及同夥共10人，今年1月破門逮人時，當場起出被害人遭逼迫簽下的本票、和解書，以及用來凌虐被害人的警棍、辣椒水、手銬等證物，將陳男一夥移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子陳秉毅自稱竹聯幫明仁堂成員，在夜店鎖定酒醉富二代詐賭，一夥10人遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
男子陳秉毅自稱竹聯幫明仁堂成員，在夜店鎖定酒醉富二代詐賭，一夥10人遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

富二代 夜店 警察

延伸閱讀

板橋議員服務處主任涉買票被聲押 新北檢：目前無議員被傳喚

影╱遭北檢列被告 高虹安：希望盡快還給我們清白

高虹安詐領助理費 北檢正式分「他」字案偵辦

高虹安涉詐領助理費 調查局報請北檢黑金專組指揮偵辦

相關新聞

連開88槍台南槍擊案共犯改6萬交保 法官僅認他涉犯湮滅證據罪

台南上周四（10日）凌晨有人持衝鋒槍掃射學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，8分鐘在兩地連開88槍，檢方聲押郭姓共犯...

女女戀 女上兵涉虐殺 鐵棒輪毆2天

陸軍第6軍團裝甲584旅田姓女上兵疑女女戀糾紛，涉嫌夥同4名女友人囚禁19歲鄭姓女子，以鐵棒毆打凌虐長達48小時，造成四...

警專校長4年前88會館聚餐 警政署將啟動調查

警政署今天晚間指出，署前主任秘書鍾國文（現任警察專科學校校長），2018年10月23日出席台北市信義區私人招待所「88會...

夜店佯裝富二代…黑幫成員詐賭凌虐富二代 北檢起訴10人

自稱竹聯幫明仁會會長林京葵乾弟的男子陳秉毅，佯裝富二代在夜店結交其他富二代，酒酣耳熱後再找富二代賭博，實際上卻安排小弟當...

1歲小桃遭虐昏迷議員批市府不作為 社局：護嬰啟動調查

台中市再爆虐嬰案，立委張廖萬堅與市議員林祈烽陪同「小桃子」媽媽開記者會，痛訴1歲女兒送保母家托嬰，卻腦傷已昏迷10天不醒...

新竹女同志感情虐殺案 陸軍六軍團證實女上兵涉案

新竹縣日前發生疑似女同志感情糾紛虐殺案，警方火速逮捕五名犯嫌，均聲押獲准。傳出一名田姓女嫌是陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。