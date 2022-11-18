查走私啤酒逾93萬罐 數量創高雄海關歷年新高

高市財政局會同高雄海關日前共同破獲從中國南沙港起運一艘貨輪上，查獲走私港、泰啤酒，連日來清點數量達3萬8941箱走私啤酒，市價近5000萬元，走私酒品數量創高雄關歷年新高。

高雄市政府財政局會同財政部關務署高雄關15日共同破獲從中國南沙港起運的這艘貨輪，承載預定轉往馬來西亞亞庇港，貨物名稱申報為「家具」的12只40呎貨櫃，實際卻全是匿藏香港、泰國等製造的各款啤酒。

由於數量龐大驚人，經連續4天執行開櫃、搬運、清點、入庫共3萬8941箱走私啤酒，總計93萬4584罐，市價近新台幣5000萬元，走私酒品的數量創歷年新高，依菸酒管理法全數查扣。

高市財政局今天新聞稿表示，依菸酒管理法規定，未取得財政部核發許可執照而產製或輸入酒品均屬私酒，有販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私酒者，處3萬元以上、50萬元以下罰鍰。但查獲時現值超過50萬元者，處查獲時現值1倍以上、5倍以下罰鍰，最高以600萬元為限。

財政局長陳勇勝指出，為保障民眾健康及消費權益，遏止私梟逃漏菸酒稅費走私販售牟利，菸酒聯合查緝小組將持續加強查緝私劣酒品以遏止不法。提醒民眾選購酒品時，不要購買來路不明或價格不合理產品，以保障自身健康，如有發現疑不法菸酒，可撥打市府菸酒檢舉專線電話（07）3314320檢舉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康