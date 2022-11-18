快訊

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

查走私啤酒逾93萬罐 數量創高雄海關歷年新高

中央社／ 高雄18日電

高市財政局會同高雄海關日前共同破獲從中國南沙港起運一艘貨輪上，查獲走私港、泰啤酒，連日來清點數量達3萬8941箱走私啤酒，市價近5000萬元，走私酒品數量創高雄關歷年新高。

高雄市政府財政局會同財政部關務署高雄關15日共同破獲從中國南沙港起運的這艘貨輪，承載預定轉往馬來西亞亞庇港，貨物名稱申報為「家具」的12只40呎貨櫃，實際卻全是匿藏香港、泰國等製造的各款啤酒。

由於數量龐大驚人，經連續4天執行開櫃、搬運、清點、入庫共3萬8941箱走私啤酒，總計93萬4584罐，市價近新台幣5000萬元，走私酒品的數量創歷年新高，依菸酒管理法全數查扣。

高市財政局今天新聞稿表示，依菸酒管理法規定，未取得財政部核發許可執照而產製或輸入酒品均屬私酒，有販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私酒者，處3萬元以上、50萬元以下罰鍰。但查獲時現值超過50萬元者，處查獲時現值1倍以上、5倍以下罰鍰，最高以600萬元為限。

財政局長陳勇勝指出，為保障民眾健康及消費權益，遏止私梟逃漏菸酒稅費走私販售牟利，菸酒聯合查緝小組將持續加強查緝私劣酒品以遏止不法。提醒民眾選購酒品時，不要購買來路不明或價格不合理產品，以保障自身健康，如有發現疑不法菸酒，可撥打市府菸酒檢舉專線電話（07）3314320檢舉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

走私 香港

延伸閱讀

飛香港行李有異常光點 航警一開竟是茶葉罐藏6萬多尾鰻苗

家樂福瘋世足 近10款獨家進口啤酒上架、炸全雞87折

高雄海關查獲轉口櫃走私啤酒 市價達2,200萬元

雙11限定！外帶金色三麥指定組合 享半年內用啤酒半價

相關新聞

連開88槍台南槍擊案共犯改6萬交保 法官僅認他涉犯湮滅證據罪

台南上周四（10日）凌晨有人持衝鋒槍掃射學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，8分鐘在兩地連開88槍，檢方聲押郭姓共犯...

女女戀 女上兵涉虐殺 鐵棒輪毆2天

陸軍第6軍團裝甲584旅田姓女上兵疑女女戀糾紛，涉嫌夥同4名女友人囚禁19歲鄭姓女子，以鐵棒毆打凌虐長達48小時，造成四...

警專校長4年前88會館聚餐 警政署將啟動調查

警政署今天晚間指出，署前主任秘書鍾國文（現任警察專科學校校長），2018年10月23日出席台北市信義區私人招待所「88會...

夜店佯裝富二代…黑幫成員詐賭凌虐富二代 北檢起訴10人

自稱竹聯幫明仁會會長林京葵乾弟的男子陳秉毅，佯裝富二代在夜店結交其他富二代，酒酣耳熱後再找富二代賭博，實際上卻安排小弟當...

1歲小桃遭虐昏迷議員批市府不作為 社局：護嬰啟動調查

台中市再爆虐嬰案，立委張廖萬堅與市議員林祈烽陪同「小桃子」媽媽開記者會，痛訴1歲女兒送保母家托嬰，卻腦傷已昏迷10天不醒...

新竹女同志感情虐殺案 陸軍六軍團證實女上兵涉案

新竹縣日前發生疑似女同志感情糾紛虐殺案，警方火速逮捕五名犯嫌，均聲押獲准。傳出一名田姓女嫌是陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。