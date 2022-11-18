快訊

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電視天線插藍白拖撬開腳鐐 中監看管鬆散釀人犯陳坤和脫逃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陳坤和。圖／報系資料照
陳坤和。圖／報系資料照
槍砲受刑人陳坤和今年9月戒護就醫脫逃，還朝警方揮刀拒捕並自殘，檢方查出，陳偷將掌上型電視天線插進左腳藍白拖夾藏，並趁台中監獄3名管理員鬆散、沒依規定戒護並解開他手梏，陳才持天線撬開腳鐐脫逃；檢方偵結依脫逃、妨害公務起訴陳，另依過失縱放人犯起訴中監3名管理員。

檢方查出，陳坤和今年8月因確診另案借提至台北監獄隔離舍房，並已收訊不佳為由向獄友要來掌上型電視的外接式硬式天線，並夾藏在左腳的藍白拖鞋內帶回台中監獄，因陳藏匿得當外觀難發現、金屬探測器也未發覺，成功夾帶回監。

今年9月17日陳需拆除腳部鋼釘經戒護至中國附醫，台中陳監獄陳姓、歐姓，蔡姓管理員等3人未落實矯正署「外醫勤務」戒護規定，僅因陳自稱頻尿為由，歐就同意將他的手梏解開，且歐又為支援看管另名受刑人，在沒把陳的手梏再度鎖下就離開病房，而讓陳脫離其戒護視線。

檢方認為，陳姓主任管理員未核實督導、要求歐依規定值勤，也沒檢視收容人是否依法施用戒具，另名蔡姓管理員則未確實監看病房狀況，反而打電話和媽媽聊天，導致未掌握陳坤和沒上手梏下單獨在病房，結果陳就以天線解開腳鐐脫逃，直到20分鐘後才發現。

陳坤和當天下午5點24分成功解開腳鐐，結果是同病房的另名收容人發現，並向監視器鏡頭招手，蔡姓管理員這才於5點42分查覺，陳一路徒步跑到附近殯儀館偷車衝撞護欄逃逸，前後向2個姊姊借錢潛逃，還衝撞警方攔截的警車。

陳隔天轉搭車北上桃園中壢賓館投宿，下午1點多警方循線到場追捕，陳竟抽出隨身藍波刀朝警方揮舞，結果遭踹倒噴灑辣椒水、對空鳴槍，陳見逃不了改揮刀自刎，最終遭壓制逮捕。檢方訊時，陳大致坦承，並稱是自己行為和監獄人員無關；3名台中監獄管理員也都坦承管理疏失。

檢方也請廉政署人員模擬，發現陳當時拿長8.5公分、曲面3公分的鐵絲，經徒手彎折約10秒可將底座分離，並穿入夾腳拖內緣，過程只要2分鐘，也不會被金屬探測器感應到。

檢方偵結依過失縱放依法拘禁犯人罪嫌起訴台中監獄3管理員，另依攜帶兇器以強暴方式妨害公務、脫逃及竊盜罪嫌起訴陳坤和。

 檢方說，案發後2個月偵結，審酌本案造成社會甚為恐慌，且陳坤和在警方追捕時更持刀向員警揮刺拒捕，犯後態度難認良好，起訴建請法院量處適當之刑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

天線、藍白拖示意圖。圖／檢方提供
天線、藍白拖示意圖。圖／檢方提供
陳坤和落網時揮刀自殘。圖／報系資料照
陳坤和落網時揮刀自殘。圖／報系資料照

監獄 妨害公務 受刑人

延伸閱讀

海巡救援戒護「新海研一號」研究船 明下午返抵高雄港

天花板狂滴黏稠黃液！他撬開驚見超巨蜂巢收穫18公斤蜂蜜嗨翻：財富自由

受刑人陳坤和脫逃案 台中監獄3名管理員涉刑責檢命重保

中監人犯陳坤和脫逃 中檢漏夜偵訊以脫逃罪辦多人

相關新聞

連開88槍台南槍擊案共犯改6萬交保 法官僅認他涉犯湮滅證據罪

台南上周四（10日）凌晨有人持衝鋒槍掃射學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，8分鐘在兩地連開88槍，檢方聲押郭姓共犯...

女女戀 女上兵涉虐殺 鐵棒輪毆2天

陸軍第6軍團裝甲584旅田姓女上兵疑女女戀糾紛，涉嫌夥同4名女友人囚禁19歲鄭姓女子，以鐵棒毆打凌虐長達48小時，造成四...

警專校長4年前88會館聚餐 警政署將啟動調查

警政署今天晚間指出，署前主任秘書鍾國文（現任警察專科學校校長），2018年10月23日出席台北市信義區私人招待所「88會...

夜店佯裝富二代…黑幫成員詐賭凌虐富二代 北檢起訴10人

自稱竹聯幫明仁會會長林京葵乾弟的男子陳秉毅，佯裝富二代在夜店結交其他富二代，酒酣耳熱後再找富二代賭博，實際上卻安排小弟當...

1歲小桃遭虐昏迷議員批市府不作為 社局：護嬰啟動調查

台中市再爆虐嬰案，立委張廖萬堅與市議員林祈烽陪同「小桃子」媽媽開記者會，痛訴1歲女兒送保母家托嬰，卻腦傷已昏迷10天不醒...

新竹女同志感情虐殺案 陸軍六軍團證實女上兵涉案

新竹縣日前發生疑似女同志感情糾紛虐殺案，警方火速逮捕五名犯嫌，均聲押獲准。傳出一名田姓女嫌是陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。