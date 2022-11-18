電視天線插藍白拖撬開腳鐐 中監看管鬆散釀人犯陳坤和脫逃

陳坤和。圖／報系資料照 槍砲受刑人陳坤和今年9月戒護就醫脫逃，還朝警方揮刀拒捕並自殘，檢方查出，陳偷將掌上型電視天線插進左腳藍白拖夾藏，並趁台中監獄3名管理員鬆散、沒依規定戒護並解開他手梏，陳才持天線撬開腳鐐脫逃；檢方偵結依脫逃、妨害公務起訴陳，另依過失縱放人犯起訴中監3名管理員。

檢方查出，陳坤和今年8月因確診另案借提至台北監獄隔離舍房，並已收訊不佳為由向獄友要來掌上型電視的外接式硬式天線，並夾藏在左腳的藍白拖鞋內帶回台中監獄，因陳藏匿得當外觀難發現、金屬探測器也未發覺，成功夾帶回監。

今年9月17日陳需拆除腳部鋼釘經戒護至中國附醫，台中陳監獄陳姓、歐姓，蔡姓管理員等3人未落實矯正署「外醫勤務」戒護規定，僅因陳自稱頻尿為由，歐就同意將他的手梏解開，且歐又為支援看管另名受刑人，在沒把陳的手梏再度鎖下就離開病房，而讓陳脫離其戒護視線。

檢方認為，陳姓主任管理員未核實督導、要求歐依規定值勤，也沒檢視收容人是否依法施用戒具，另名蔡姓管理員則未確實監看病房狀況，反而打電話和媽媽聊天，導致未掌握陳坤和沒上手梏下單獨在病房，結果陳就以天線解開腳鐐脫逃，直到20分鐘後才發現。

陳坤和當天下午5點24分成功解開腳鐐，結果是同病房的另名收容人發現，並向監視器鏡頭招手，蔡姓管理員這才於5點42分查覺，陳一路徒步跑到附近殯儀館偷車衝撞護欄逃逸，前後向2個姊姊借錢潛逃，還衝撞警方攔截的警車。

陳隔天轉搭車北上桃園中壢賓館投宿，下午1點多警方循線到場追捕，陳竟抽出隨身藍波刀朝警方揮舞，結果遭踹倒噴灑辣椒水、對空鳴槍，陳見逃不了改揮刀自刎，最終遭壓制逮捕。檢方訊時，陳大致坦承，並稱是自己行為和監獄人員無關；3名台中監獄管理員也都坦承管理疏失。

檢方也請廉政署人員模擬，發現陳當時拿長8.5公分、曲面3公分的鐵絲，經徒手彎折約10秒可將底座分離，並穿入夾腳拖內緣，過程只要2分鐘，也不會被金屬探測器感應到。

檢方偵結依過失縱放依法拘禁犯人罪嫌起訴台中監獄3管理員，另依攜帶兇器以強暴方式妨害公務、脫逃及竊盜罪嫌起訴陳坤和。

檢方說，案發後2個月偵結，審酌本案造成社會甚為恐慌，且陳坤和在警方追捕時更持刀向員警揮刺拒捕，犯後態度難認良好，起訴建請法院量處適當之刑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980