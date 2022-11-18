影／男子賣完銀行帳戶又反悔 抽身不成反遭囚禁旅館

台北市張姓男子本月中賣銀行帳戶僅得手5000元，事後反悔找詐騙集團想拿回帳戶，卻抽身不成反遭詐團情侶檔囚禁新北市旅館長達5天，新店警方獲報昨破門救人逮蔡姓男子及其女友林姓女子二人到案，並查扣多張提款卡、銀行存摺1本、手機3支，及毒品吸食器，警詢後今依妨害自由、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，被害人張男另涉詐欺罪部分，警方將請示檢察官後另案偵辦。

新北市新店警分局江陵派出所昨晚8時許獲報，新店區中央間一間旅館發生房客爭吵糾紛，員警到場發現房間內共有張男（35歲）與蔡姓男子（23歲）及其女友林姓女子（29歲）三人，張男見警方到場，大聲求救表示，遭蔡男和林女「軟禁5天」、「逼他到銀行開戶辦卡」，警方聞聲當場上銬逮捕蔡男和林女。

經查，張男於本月11日經友人介紹有工作機會，而與蔡男和林女二人碰面，連兩天由二人陪同強迫到銀行開辦3個新帳戶及提款卡，並拿到5000元報酬，因發現警方近日來連續破獲多起詐騙集團為取得銀行帳戶並囚禁被害人的新聞，憂心變成共犯，本月13日找蔡男和林女欲退錢並取回新開銀行帳戶及提款卡，沒想到反遭二人控制行動，還一連更換多處地點囚禁。