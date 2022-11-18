警方攻堅查詐團水房 隔壁另有動靜竟搜出大批毒品

警方攻堅查詐團水房，發覺隔壁另有動靜，搜出5500多包毒品咖啡包，經多月追查，才查獲毒品持有人。記者林保光／攝影 刑事局與高雄警方8月底在高雄市楠梓區，查獲詐騙集團「水房」洗錢據點，意外在隔壁的菸酒行樓上，發現分裝5000多包的毒品咖啡包，涉嫌主持水房的詐團否認與這批毒品有關，警方追查多月，終於查獲蕭姓等4男子涉嫌擁毒，將全案移送法辦。

刑事局偵四隊與高雄市警方8月底在高雄市楠梓區，查獲27歲的蔣姓男子等14人，以每天5000元承租熱炒餐廳的包廂當詐團水房，8個月經手3億元，並另租附近的1棟4樓透天樓房，當成員的休息處。警方攻堅時，蔣姓男子等人在透天樓房逃竄，員警自隔壁包抄，才逮捕蔣等人，搜出467萬現金。

正當警方攻堅，員警發覺隔壁的菸酒行也有動靜，以為是蔣的同夥人，但進屋搜查後，屋內已空無一人，不過在菸酒行的樓頂，卻搜出5500多包毒品咖啡包，以及毒品的機具。蔣等人落網後，否認與這批毒品有關，高雄警方才續追持有這批毒品咖啡包的人。

警方扣留毒品及機具採證，發現有多名男子留下的指紋等跡證，追尋這些人的下落，才陸續在高雄市左營、楠梓、橋頭等地，拘捕蕭姓（29歲）、郭姓（30歲）、林姓（35歲）、馬姓（37歲）等4男子，4人坦承涉案，稱與蔣姓男子等人因住隔壁，互有認識，也否認與水房有關。警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，將他們移送橋頭地檢署，4人都獲交保。