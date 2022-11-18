毒蟲見警皮皮挫 下車意外抖出一堆咖啡包

高市仁武分局大社分駐所14日凌晨執行巡邏勤務，發現一輛租用的小客車違停路邊未熄火，員警上前攔查，過程中駕駛洪姓男子卻克制不了渾身顫抖，警覺有異，果然在洪男車上發現毒品咖啡包123包、愷他命36包，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦並溯源追查。

大社分駐所員警14日凌晨0時許，執行巡邏勤務，行經大社區保舍甲路，看見一輛租賃的小客車停於路邊紅線未熄火，上前詢問違停原因，以及確認是否有酒駕情形，駕駛小客車的21歲洪男表示自己在「等朋友」，因為對高雄的路不熟悉，才會停在路邊找路，說自己「可以做酒測」，警進一步詢問是否有帶違禁物，洪男卻開始神情有異、身體不正常劇烈顫抖。

員警請洪男下車，隨即眼尖看到車門邊放有一袋毒品，洪男自知躲不過，主動交付毒品咖啡包123包（共約455.24公克）、愷他命36包（共約87.82公克），並坦承上述毒品是自己所有，警方現場依違反毒品危害防制條例，將洪男移送偵辦並溯源追查。

仁武分局呼籲，毒品害人害己，吸食後易產生幻覺、造成神經系統傷害，更具有成癮性，一旦染上毒癮將造成家庭破碎，請勇敢向毒品說不。民眾如有醫療戒癮問題，可撥打毒防諮詢免付費專線0800-770-885洽詢。

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