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飛香港行李有異常光點 航警一開竟是茶葉罐藏6萬多尾鰻苗

聯合報／ 記者林保光／即時報導
航警高雄分局查驗洪姓男子的行李箱，發現茶葉罐裡裝活鰻苗。記者林保光／翻攝
航警高雄分局查驗洪姓男子的行李箱，發現茶葉罐裡裝活鰻苗。記者林保光／翻攝

航空警察局高雄分局檢查出境班機託運行李，在X光儀發覺2名男子拖運的行李箱有異常光點，他們稱裡面裝榨菜，但打開行李箱後卻發現滿是茶葉罐，罐內竟是裝袋的鰻苗，共有6萬多尾鰻苗，初估價值264萬元，全案移由關務署高雄關處理。

11月16日上午10時許，航警高雄分局安檢隊檢查班機託運行李，發現40多歲的洪姓、楊姓2男子要搭乘國泰航空班機，由高雄飛往香港，檢查他們託運的2只行李箱，在X光顯示圖上卻有莫名液體及光點。

安檢人員要求洪、楊2男子拆開行李箱受檢，洪開行李箱前一再稱裡面是媽媽幫他帶的榨菜，但2人打開行李箱後，安檢人員驚見行李箱各裝12個茶葉罐，罐子內竟以塑膠袋盛水裝鰻苗，X光圖顯示的光點便是鰻苗的眼睛。

由於鰻苗是管制出口物品，安檢人員立即通報關務署高雄關高雄機場分關、漁業署人員查驗，發現2只行李箱共有24袋鰻苗，每袋約有2755尾鰻苗，總計有6萬6120尾鰻苗，依市價每尾40元計算，初估總價值達264萬元。全案由關務署高雄關高雄機場分關依法查處。

航警高雄分局表示，鰻苗仰賴野生捕撈，無法以人工繁殖，因此價格不斐，有「白金」之稱，為保育自然資源及維護產業利益，行政院農委會已在2007年公告每年11月1日至翌年3月31日管制鰻線、鰻苗及幼鰻出口，為防堵走私鰻線、鰻苗及幼鰻走私出口，航警及海關一旦查獲不法行為，將依海關緝私條例規定沒入並科處罰鍰。

航警高雄分局查驗洪姓男子（左）的行李箱，發現盛水裝袋的鰻苗。記者林保光／翻攝
航警高雄分局查驗洪姓男子（左）的行李箱，發現盛水裝袋的鰻苗。記者林保光／翻攝
航警高雄分局在洪姓男子的行李箱發現鰻苗。記者林保光／翻攝
航警高雄分局在洪姓男子的行李箱發現鰻苗。記者林保光／翻攝

安檢 海關 走私

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