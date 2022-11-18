兒站陽台吸毒恍神 母大義滅親報警還求他認罪

高市28歲許姓男子因染上毒癮，無法自拔，在自家陽台吸毒後，神情恍惚，許母因見兒子已染毒7年，無法工作，盼兒能到獄中勒戒，大義滅親報警；警方趕抵，許男自言自語，在母親央求下，才乖乖從口袋交出一小包毒品，被警方逮捕送辦。

高市60歲洪姓婦人昨天下午3時許向警方報案，洪婦指稱「我兒子吸毒站在陽台恍神，請警察抓人」，三民二警分局民族派出所警員李宗翰、謝亞璇，執行尋獲勤務獲報後，隨即前往現場查看。

警方抵達洪婦位於三民區建興路住處五樓，進屋發現28歲的許姓男子站在陽台，一臉神情恍惚，還自言自語；警方問許：「有沒有吸毒？」許當下求警不要將他送法院。

洪婦當時在旁，對著警方說，兒子已染毒7年了，一直無法工作，不忍心兒子自甘墮落，希望兒子能到獄中勒戒，改過自新，才大義滅親報警；洪婦當下懇求兒子要認罪，許男見母親苦苦哀求，才從口袋拿出一小包安非他命毒品交給警方。

警方當場將許男上銬逮捕，洪婦淚送兒子上警車，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：戒毒專線0800770885