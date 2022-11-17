蘇澳街頭擦槍走火 無辜男在家看魚慘遭流彈波及

宜蘭縣蘇澳火車站附近昨天深夜約11點30分發生槍擊案，雙方疑因網路口角糾紛相約談判，陳姓男子掏槍拉動滑套欲恐嚇對方，不慎擦槍走火，子彈近距離貫穿民宅鐵捲門，造成屋內正在看魚缸的無辜民眾腹部中彈，現場一轟而散。警方獲報展開追查埋伏，陳男見無處可躲後帶槍投案，被依殺人未遂等罪嫌送辦。

經調查，25歲陳姓男子與黃男友人的姪子，日前在網路媒體不明原因產生口角糾紛。陳男心生怨恨之下，與替友人姪子出頭的23歲黃男，相約在太平路上談判，雙方分別撂來1名與5人到場助陣。

兩批人馬一見面火藥味十足，不只在人行道上發生肢體推擠，喝了點酒的陳男當下亮槍拉滑套，作勢嚇唬黃男，未料擦槍走火砰一聲，子彈近距離貫穿2公尺的民宅鐵捲門，站在門後魚缸旁的30歲蕭姓男子無辜遭流彈波及。

據悉，蕭男與家人同住，原是外送員的他前陣子因腳傷在家休養。昨晚案發當下只有他在一樓，就在看魚時聽聞外頭爭吵聲，接著是槍聲，隨即感到肚子一陣灼熱感，以為遭空氣槍打到趕緊報案。子彈經鐵捲門再打中左腹部，威力減弱，蕭男經送醫開刀取出彈頭，沒有生命危險。

陳男深夜11點30分開槍後，現場8人一時驚慌，雙方各自駕車逃離。據了解，陳男聽說打到人，擔心被警察抓而躲起來。蘇澳警方10分鐘後獲報，動員擴大調閱監視器，出動優勢警力以車追人、多處埋伏，陳男見無處可躲，今天凌晨3點多自行攜槍投案，遭查扣1把非制式短槍、1個彈匣。