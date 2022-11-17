掃射台南市議員服務處共犯交保 檢抗告高分院撤銷發回

台南上周四（10日）凌晨有人持衝鋒槍掃射台南市學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，8分鐘在兩地連開88槍，警方拘提郭姓男子到案，檢方訊後以違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌聲押，台南地院裁定具保2萬元及限制住居，檢方抗告，台南高分院下午撤銷裁定，發回台南地院。

台南高分院指出，有人於本月10日凌晨3時許騎乘涉案機車到達案發現場，朝議員候選人服務處鐵門開槍後離開，經警查獲郭姓男子案發前10月24日在花園夜市旁巷子移動涉案機車，及擦拭該機車後，搭乘轎車離開。郭聲稱是奉「阿樂」指示，前往花園夜市挪移犯案機車，並以衛生紙擦拭指紋。

檢方以郭涉犯槍砲彈藥刀械管制條例持有槍枝、子彈罪及恐嚇罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，認有羈押必要，向台南地院聲請羈押，並禁止接見、通信。

然而原審訊問郭後，認無事證可佐郭於移動車輛時即知悉該車約於16日後被使用於持槍彈射擊的交通工具，或可疑為騎車持槍及開槍之人，縱使郭未能合理交代請其移動車輛之人，也難認郭有恐嚇及槍砲彈藥刀械持有槍枝子彈罪之犯罪嫌疑重大。

又郭涉犯湮滅他人刑事被告案件證據罪嫌，經郭坦承犯行，且有監視器錄影擷取照片等資料可稽，犯罪嫌疑重大，雖「阿樂」並未到案，有串證之疑慮，惟該部分事證明確，認得以具保代替羈押，而無羈押必要，准以2萬元具保後釋放，並限制住居。

台南高分院認為，原裁定以郭坦承有受「阿樂」指示於10月24日在花園夜市旁巷子移動涉案機車及擦拭該機車等行為，因而認郭涉犯湮滅他人刑事被告案件證據之罪，犯罪嫌疑重大，且與「阿樂」有串證的疑慮。

惟原裁定卻以「此部分事實明確，認得以具保代替羈押，而無羈押的必要」等語，駁回檢察官羈押聲請，並諭知郭以2萬元具保後釋放並限制住居，理由前後已有矛盾之處。