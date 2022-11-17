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影／台中男辯「太胖」拒下車 原來車內有槍彈警查獲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方昨天巡經西屯區時，發現賴姓男子駕駛的轎車形跡可疑，警方前往盤查時，賴男辯稱「太胖了」，不願下車配合受檢，隨後開車欲衝撞警方逃逸，警方開車門以辣椒水制伏後，在賴男隨身包包內，查獲一把改造手槍、8發子彈，全案依槍砲等罪送辦。

第六警分局何安所在昨天下午5時許，巡經西屯區四川路、何厝街時，發現賴姓男子（45歲）駕駛的轎車形跡可疑，警方上前盤查時，賴男先假意配合攔查，但直呼「太胖卡住」，不願下車，與警方僵持時，賴則突然加速，欲衝撞警方逃逸。

警方隨即使用辣椒水，將賴男拉下車逮捕，過程中賴男還不斷呼喊「不要壓我，我喘不過去」，不願就範。

警方在賴男的隨身包包內，查獲改造手槍1把、子彈8發，全案警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局昨天盤查賴姓男子轎車時，賴不願配合，意圖衝撞警方，遭警方使用辣椒水壓制。圖／讀者提供
台中市第六警分局昨天盤查賴姓男子轎車時，賴不願配合，意圖衝撞警方，遭警方使用辣椒水壓制。圖／讀者提供
台中市第六警分局昨天盤查賴姓男子轎車時，在賴身上查獲改造手槍、子彈。圖／讀者提供
台中市第六警分局昨天盤查賴姓男子轎車時，在賴身上查獲改造手槍、子彈。圖／讀者提供
台中市第六警分局昨天盤查賴姓男子轎車時，在賴身上查獲改造手槍、子彈。圖／讀者提供
台中市第六警分局昨天盤查賴姓男子轎車時，在賴身上查獲改造手槍、子彈。圖／讀者提供
台中市第六警分局昨天盤查賴姓男子轎車時，賴不願配合，意圖衝撞警方，遭警方使用辣椒水壓制。圖／讀者提供
台中市第六警分局昨天盤查賴姓男子轎車時，賴不願配合，意圖衝撞警方，遭警方使用辣椒水壓制。圖／讀者提供

台中市 槍枝

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