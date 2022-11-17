癮君子猥褻國中親生女 取得妻女原諒獲緩刑

台南有名父親因施用毒品而處於毒品中毒狀態，去年4月間性慾高漲，在住處房內要求就讀國中女兒摸胸，甚至為他手淫，女兒撥手拒絕，仍強拉其手撫摸下體，強制猥褻得逞，一審判2年4月，他指誤認對方為妻子，與妻離婚且達和解，妻女願意原諒他，二審改判2年，緩刑5年。

這名父親對於起訴書及原審判決認定犯罪事實、罪名均不爭執，僅針對量刑上訴。台南高分院認，兩是父女為直系血親關係，屬家庭暴力防治法所定的家庭成員。少女於案發時為未滿14歲，父親違反其意願，對她強制猥褻1次得逞，依刑法中加重強制猥褻罪論處。

同時，依其精神鑑定報告及少女證言，父親行為時，處於毒品「中毒」情形，導致對於外界的知覺理會能力嚴重減低，而將女兒誤認為妻子外，且被告有毒癮問題，因大量施用毒品，導致處於毒品中毒狀態，造成辨識其行為違法的能力顯著減低，援引刑法第19條第2項規定減輕其刑。

合議庭指出，父親上訴後，仍認罪坦承犯行外，今年9月間向女兒致歉，女兒接受其道歉，並以20萬元達成和解，女兒及前妻均表示願意原諒被告，不追究其民、刑事責任，如被告符合緩刑條件，同意法院給予緩刑。

少女到庭陳述，希望法院輕判，給父親一個機會，願意原諒他。前妻也陳述，有看到前夫的改變，希望給予輕判。父親於審理時供述，知道錯了，希望女兒、前妻可以過得好。

合議庭認定父親對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處2年，緩刑5年，及判決確定日起一年內接受法治教育課程4場次。同時，緩刑期間付保護管束，並應完成加害人處遇計畫。