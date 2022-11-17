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台中港空貨櫃美國女子死亡面目全非 下周解剖釐清死因

聯合報／ 記者游振昇曾健祐／台中即時報導

台中港第32號碼頭貨櫃場，一個空貨櫃昨天被發現一具女遺體。圖／民眾提供
台中港第32號碼頭貨櫃場，一個空貨櫃昨天被發現一具女遺體。圖／民眾提供
台中港一個空貨櫃昨天被發現美國女子死亡，面目全非，台中地檢署表示，檢察官今天相驗後當場指示警方封存貨櫃、通知鑑識人員到場採證，同時透過警政署駐美人員聯繫美方，提供該貨櫃編號、載運船隻、貨櫃動態及死者遺體資訊。

檢方表示，目前將採集死者身上DNA特徵，預計下周解剖釐清確切死因，目前仍無法判定是否為他殺或意外。

上月底由美國洛杉磯出發來台的一只空貨櫃昨天抵達台中港第32號碼頭貨櫃場，工作人員打開要打掃，發現竟有一具死亡女性遺體，遺體已脫水腐爛，身上沒有明顯外傷；警方查出是美國籍女子，檢警今天相驗，從空貨櫃內女子疑有走動跡象，女子進到貨櫃原因和過程，仍是調查重點。

警方已通報刑事局國際科以及聯繫美國在台協會（AIT）協助，並報請檢察官相驗，檢方今天會同法醫、警方繼續追查女子為何死在貨櫃內。

台中港務警察總隊中突堤中隊指出昨天下午接獲報案，一只貨櫃上月裝貨運到美國洛杉磯，22日再空櫃出發運回台灣，昨天下午2點卸載於台中港32號碼頭貨櫃場，工作人員打開檢查時，發現裡面竟有死亡女子，立即報警；員警到場封鎖現場，依據死者身上皮夾內證件，確認是41歲美國籍堪薩斯州女性。

據了解，貨輪昨天先航行到台北港，再開抵台中港，工作人員例行性要檢查每個空貨櫃並打掃，意外發現一具遺體後報案，工作人員說，昨天打開貨櫃時，聞到很臭的味道，看到遺體旁有雜物，警方發現是小飾品，女子身上有身分證。

警方表示，女遺體頭髮是金色，遺體腐爛已出現屍水體有脫水情形，研判已死亡20多天，不排除女子在美國因不明原因進入貨櫃，漂流沒幾天因窒息死亡，全案依不明死亡案規定處理，報請檢察官相驗，通報請刑事局國際科，並請AIT協助聯繫家屬到台指認。

美國在台協會 檢察官

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