偵破史上最多大麻、市價12億可供百萬人吸 鄭文燦：恐影響治安
桃園檢警今天上午共同宣布偵破史上最大非法大麻案，檢警在龍潭區陸軍601旅營區後方，逮捕幫派背景的吳男夥同柯姓小弟兩人及6名逃逸移工，查獲4218株大麻、市價超過12.6億元，檢方偵結起訴8人，所有大麻株將在12月5日全部銷毀，市長鄭文燦說，這批大麻成品、半成品讓人嘆為觀止，如果流到市面影響治安非常重大。
桃園檢警偵破國內緝毒史上最大非法大麻栽植案，由龍潭分局接獲線報，桃檢檢察官邱健盛指揮檢警共同偵破，高檢署主任檢察官姜貴昌說，檢警利用技術、專業查獲4218株大麻，偵破史上非法大麻數量，為重點查緝大麻毒品，加強向上溯源、向下刨根打擊毒品供給需求面力道，壓制大麻犯罪。
桃園檢警調查，新冠肺炎肆虐期間，大麻走私不易，國內大麻毒品供不應求，價格飆高，具幫派背景的吳男利用經營園藝進出口花卉之便，取得大麻種子，上網自學大麻栽種手法，夥同柯姓小弟協助架設培植設備，在龍潭區陸軍601旅營區後方查獲廣約一甲地的農場，非法栽植大麻園，招募及軟禁、控制6名逃逸移工在後方隱蔽農場內約900坪（約7座籃球場）用地栽種大麻牟利。
龍潭警方獲報情資後跟監查緝，桃檢指揮專案小組發現該處大麻農場屬禁航區，農場高達2公尺鐵皮圍牆及利用種植落葉松大型樹種遮蔽，警方利用科技偵查武裝拂曉出擊逮捕吳、柯兩嫌及6名逃逸移工，查扣大麻4218株等大麻成品及半成品，市值超過12.6億元，檢警估計這批大麻一旦流入市面，可供100萬人以上吸食，影響治安重大。
鄭文燦率市警局長許錫榮等人、姜貴昌率桃園地檢署檢察長俞秀端等人共同主持、參加，並頒發破案獎金，鄭文燦表示，檢警合作破有史上最大大麻案，源頭打擊毒品氾濫，因為種植地點隱密在軍營旁邊人煙稀少，檢警經過抽絲剝繭今天偵結起訴，是桃警團隊認真辦案結果，這次大麻盆栽成品、半成品以及大麻設備令人嘆為觀止，如果流到市面影響層面非常大，需要更大力道阻絕犯罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言