4200株大麻史上最多 桃檢起訴松聯大老吳來居

桃園檢警今年9月在龍潭查獲面積多達一甲的大麻田，現場大麻株多達4218株，史上最多。桃園地檢署調查後認事證明確，今依製造二級毒品罪起訴吳、柯2名男子和6名外籍移工，並建請法院繼續羈押。

檢方指出，本案是龍潭分局接獲線報，指陸軍601旅旁農地有人從事不法，經多方蒐證，確認吳男等人偷種大麻，現場逮捕吳、柯２名具幫派背景男子和６名外籍逃逸移工。

據悉，吳男即是綽號「荔枝」的松聯幫大老吳來居，其從去年就開始在龍潭種植大麻，但因為不熟悉植物特性及種植方式，第一批幾乎泡湯，今年捲土重來，可收成前被逮。

檢警清查，吳男等人種植大麻面積近600坪，現場清點逾4千盆，部分大麻已採收做出成品，有乾燥大麻花1批、大麻酊劑4罐（每罐約４公斤），由於事證明確，今依製造二級毒品罪提起公訴。