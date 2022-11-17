快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4200株大麻史上最多 桃檢起訴松聯大老吳來居

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園檢警今年9月在龍潭查獲面積多達一甲的大麻田，現場大麻株多達4218株，史上最多。桃園地檢署調查後認事證明確，今依製造二級毒品罪起訴吳、柯2名男子和6名外籍移工，並建請法院繼續羈押。

檢方指出，本案是龍潭分局接獲線報，指陸軍601旅旁農地有人從事不法，經多方蒐證，確認吳男等人偷種大麻，現場逮捕吳、柯２名具幫派背景男子和６名外籍逃逸移工。

據悉，吳男即是綽號「荔枝」的松聯幫大老吳來居，其從去年就開始在龍潭種植大麻，但因為不熟悉植物特性及種植方式，第一批幾乎泡湯，今年捲土重來，可收成前被逮。

檢警清查，吳男等人種植大麻面積近600坪，現場清點逾4千盆，部分大麻已採收做出成品，有乾燥大麻花1批、大麻酊劑4罐（每罐約４公斤），由於事證明確，今依製造二級毒品罪提起公訴。

檢方表示，本案查獲毒品數量龐大，影響國人健康及社會治安甚鉅，且涉案人所涉刑責甚重，極有可能逃亡藏匿，為保全後續審理執行順利，因此也建請法院繼續羈押。

桃園檢警在陸軍601旅旁農地破獲松聯大老吳來居與手下種植的大麻田，查扣市價逾6億元的大麻活體及成品，今依製造二級毒品罪起訴吳男等人。記者陳俊智／翻攝
桃園檢警在陸軍601旅旁農地破獲松聯大老吳來居與手下種植的大麻田，查扣市價逾6億元的大麻活體及成品，今依製造二級毒品罪起訴吳男等人。記者陳俊智／翻攝
桃園檢警在陸軍601旅旁農地破獲松聯大老吳來居與手下種植的大麻田，查扣市價逾6億元的大麻活體及成品，今依製造二級毒品罪起訴吳男等人。記者陳俊智／翻攝
桃園檢警在陸軍601旅旁農地破獲松聯大老吳來居與手下種植的大麻田，查扣市價逾6億元的大麻活體及成品，今依製造二級毒品罪起訴吳男等人。記者陳俊智／翻攝
桃園檢警在陸軍601旅旁農地破獲松聯大老吳來居與手下種植的大麻田，查扣市價逾6億元的大麻活體及成品，今依製造二級毒品罪起訴吳男等人。記者陳俊智／翻攝
桃園檢警在陸軍601旅旁農地破獲松聯大老吳來居與手下種植的大麻田，查扣市價逾6億元的大麻活體及成品，今依製造二級毒品罪起訴吳男等人。記者陳俊智／翻攝
桃園檢警在陸軍601旅旁農地破獲松聯大老吳來居與手下種植的大麻田，查扣市價逾6億元的大麻活體及成品，今依製造二級毒品罪起訴吳男等人。示意圖／本報資料照片
桃園檢警在陸軍601旅旁農地破獲松聯大老吳來居與手下種植的大麻田，查扣市價逾6億元的大麻活體及成品，今依製造二級毒品罪起訴吳男等人。示意圖／本報資料照片
桃園檢警在陸軍601旅旁農地破獲松聯大老吳來居與手下種植的大麻田，查扣市價逾6億元的大麻活體及成品，今依製造二級毒品罪起訴吳男等人。記者陳俊智／翻攝
桃園檢警在陸軍601旅旁農地破獲松聯大老吳來居與手下種植的大麻田，查扣市價逾6億元的大麻活體及成品，今依製造二級毒品罪起訴吳男等人。記者陳俊智／翻攝

大麻 毒品 桃園

延伸閱讀

桃園里長選舉競爭激烈 桃檢偵破幽靈人口及賄選

市值7億！破獲史上最大量大麻走私 木屑夾藏456公斤大麻花

泰國衛生部長合照「大麻雪糕」 當地名醫批：教壞小孩

創造千億稅收和就業機會 德擬合法化娛樂用大麻

相關新聞

台中港空貨櫃美國女子死亡面目全非 下周解剖釐清死因

台中港一個空貨櫃昨天被發現美國女子死亡，面目全非，台中地檢署表示，檢察官今天相驗後當場指示警方封存貨櫃、通知鑑識人員到場...

新北男求職反遭囚禁！趁「買藥」找老闆求助 警攻堅3處逮4嫌

陸姓男子疑誤信求職話術，昨天早上面試時，遭詐騙集團控制行動，犯嫌一度趁買藥向店家求救，致詐團不斷轉移「人球」，把他從新店...

買凶殺人外又涉網路博弈、地下匯兌 威震集團吳明達遭追加起訴

北市大同區角頭「威震集團」董事長吳明達，因涉及買凶殺人及多起槍擊案，今年9月遭台北地檢署依預備殺人等罪起訴。北檢查出他另...

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

上月底由美國洛杉磯出發來台的一只空貨櫃昨天抵達台中港第32號碼頭貨櫃場，工作人員打開要打掃，發現竟有一具死亡女性遺體，遺...

偵破史上最多大麻、市價12億可供百萬人吸 鄭文燦：恐影響治安

桃園檢警今天上午共同宣布偵破史上最大非法大麻案，檢警在龍潭區陸軍601旅營區後方，逮捕幫派背景的吳男夥同柯姓小弟兩人及6...

4200株大麻史上最多 桃檢起訴松聯大老吳來居

桃園檢警今年9月在龍潭查獲面積多達一甲的大麻田，現場大麻株多達4218株，史上最多。桃園地檢署調查後認事證明確，今依製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。