聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北男求職反遭囚禁！趁「買藥」找老闆求助 警攻堅3處逮4嫌
陸姓男子疑誤信求職話術，昨天早上面試時，遭詐騙集團控制行動，犯嫌一度趁買藥向店家求救，致詐團不斷轉移「人球」，把他從新店帶到土城，再帶回新店某商務旅館，由於陸男手機沒被沒收，他又傳訊向家人求救。警方獲報，今天凌晨動員警力，到旅館攻堅，救出陸男，並逮捕2嫌，同時在另外2處據點，逮捕2嫌，警詢後將4人依妨害自由罪嫌送辦。
警方昨天晚上10點多獲報，新店區北宜路某藥店老闆稱，剛剛有人跑進店內買藥稱「我被控制行動了，請幫忙報警」，著手偵辦，沒想到犯嫌疑似發覺警方在找人，立刻將陸男（53歲）帶回土城住處窩藏。
警方循線追查，今天凌晨0點多，至犯嫌土城學士路大樓攻堅，當場逮捕蘇女（26歲），並在住處查扣BB槍、斧頭、棍棒、小把西瓜刀、帳簿等罪證。
警方攻堅時，發現屋內沒有被害人，再擴大清查，才知被害人又被轉移囚禁地；陸男由於手機沒被沒收，同時向家人傳定位求救，他家人今天凌晨1點多報警，警方明確知悉囚禁地在新店區中央路某商務旅館，動員警力救人。
警方今天清晨1點44分，以優勢警力攻堅，在旅館內逮捕控制行動的陳姓男子（20歲）和張姓男子（21歲），並救出陸男，觀察陸男沒有明顯傷勢，遂將3人帶回派出所偵詢；另外，還循線在新店區北宜路某汽車旅館，逮捕從被害人轉成詐騙共犯的許姓男子（48歲）。
警方在商務旅館內，查獲陸男持有的海洛英2包（總毛重6.3公克）、注射針筒1支，並查獲犯嫌持有的折疊刀1把、已吸食K菸1支、K他命1包、毒品咖啡包1包，手機等物證；警詢後將涉案4人依妨害自由、毒品等罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言