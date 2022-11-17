新北男求職反遭囚禁！趁「買藥」找老闆求助 警攻堅3處逮4嫌

警方今天凌晨循線逮捕詐騙囚禁犯嫌4人，詢後依法送辦。記者翁至成／攝影 陸姓男子疑誤信求職話術，昨天早上面試時，遭詐騙集團控制行動，犯嫌一度趁買藥向店家求救，致詐團不斷轉移「人球」，把他從新店帶到土城，再帶回新店某商務旅館，由於陸男手機沒被沒收，他又傳訊向家人求救。警方獲報，今天凌晨動員警力，到旅館攻堅，救出陸男，並逮捕2嫌，同時在另外2處據點，逮捕2嫌，警詢後將4人依妨害自由罪嫌送辦。

警方昨天晚上10點多獲報，新店區北宜路某藥店老闆稱，剛剛有人跑進店內買藥稱「我被控制行動了，請幫忙報警」，著手偵辦，沒想到犯嫌疑似發覺警方在找人，立刻將陸男（53歲）帶回土城住處窩藏。

警方循線追查，今天凌晨0點多，至犯嫌土城學士路大樓攻堅，當場逮捕蘇女（26歲），並在住處查扣BB槍、斧頭、棍棒、小把西瓜刀、帳簿等罪證。

警方攻堅時，發現屋內沒有被害人，再擴大清查，才知被害人又被轉移囚禁地；陸男由於手機沒被沒收，同時向家人傳定位求救，他家人今天凌晨1點多報警，警方明確知悉囚禁地在新店區中央路某商務旅館，動員警力救人。

警方今天清晨1點44分，以優勢警力攻堅，在旅館內逮捕控制行動的陳姓男子（20歲）和張姓男子（21歲），並救出陸男，觀察陸男沒有明顯傷勢，遂將3人帶回派出所偵詢；另外，還循線在新店區北宜路某汽車旅館，逮捕從被害人轉成詐騙共犯的許姓男子（48歲）。