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賭盤加LINE、匯款不怕抓？組頭「黃金切割煉金術」曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局查獲8件選舉賭盤案件，有組頭開設臉書社團、LINE帳號，提供每日賠率，線上下注。圖／讀者提供
台中市警局查獲8件選舉賭盤案件，有組頭開設臉書社團、LINE帳號，提供每日賠率，線上下注。圖／讀者提供
九合一選舉下周投票，台中市警局查獲8件選舉賭盤，多以「市長盤」簽注，檢警發現，與過去賭盤以「熟客、大金額簽注」不同，這次組頭大方在網路開設臉書社團、公布賠率、線上匯款，不怕檢警查緝的原因，就是利用人頭帳戶做為「黃金切割」的斷點，再利用選舉賭盤，當作詐騙話術的新哏，大規模向賭客收注，歹徒即可「成功煉金」。

台中市警局在10月24日至11月9日執行第二波掃蕩賭博專案，查獲8件選舉賭盤，有8名組頭落網，北中南都有，目前已查出賭金超過227萬元，後續清查後，預計會有更多簽注賭金浮上台面，不過此次辦案人員發現，此次開設選舉賭盤的組頭，已不像過去低調，都是以「熟客、大金額下注、對賭」的方式進行，而是直接在臉書、通訊軟體等公開平台，大方公開相關賠率，甚至還提供匯款帳戶，讓賭客直接線上匯款下注。

線上匯款的方式，就是直接創造了金流紀錄，為何組頭仍公開提供給賭客，而不會擔心賭客中有警員埋伏，循線查獲？知情人士透露，人頭帳戶就是組頭用來切割犯罪行為的斷點，就算警方根據人頭帳戶去循線抓人，被逮的涉案人若推託也是被詐騙帳戶的被害人，若再加上沒有其他證據證明，人頭戶的所有人與網路公開收注、開團的帳號有連結的話，也有拚無罪或輕判的機會。

知情人士也說，這次組頭在網路透過LINE等帳號，在網路大規模收注，甚至提供帳號供賭客線上匯款，若思考相關過程，是否也與詐騙集團詐騙財物的方式相同，利用一個話術，要求民眾匯款，而此次的話術，就是九合一選舉的選舉賭盤，因為選舉結果會在下周才揭曉，要賠的賭金也要選舉結果出爐後，而屆時如果賭客賭贏了，去要求組頭出金時，組頭早已不見蹤影，大批賭金全落入歹徒口袋。

台中市警局查獲8件選舉賭盤案件，有組頭開設臉書社團、LINE帳號，提供每日賠率，線上下注。圖／讀者提供
台中市警局查獲8件選舉賭盤案件，有組頭開設臉書社團、LINE帳號，提供每日賠率，線上下注。圖／讀者提供

九合一選舉 詐騙集團 2022大選 台中市長 警察

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