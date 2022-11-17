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買凶殺人外又涉網路博弈、地下匯兌 威震集團吳明達遭追加起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

涉及多起槍擊案的威震集團董事長吳明達，因另涉網路博弈及地下匯兌遭北檢追加起訴。圖／聯合報系資料照片
涉及多起槍擊案的威震集團董事長吳明達，因另涉網路博弈及地下匯兌遭北檢追加起訴。圖／聯合報系資料照片
北市大同區角頭「威震集團」董事長吳明達，因涉及買凶殺人及多起槍擊案，今年9月遭台北地檢署依預備殺人等罪起訴。北檢查出他另涉經營網路博弈及地下匯兌、洗錢2265萬餘元，今依違反銀行法、組織犯罪防制條例及賭博等罪將吳男與屬下共9人追加起訴。

同時，檢察官認為，吳明達身為組織核心指揮者，為鉅額不法利益及發展壯大「威震聯盟」組織，陸續指揮組織成員施行槍擊恐嚇及預備槍擊殺人案件，目無法紀，嚴重破壞社會治安，因此建請法院從重量刑。

檢方查出，吳明達因地下匯兌資助人在大陸的威震集團張姓副董事長，截至今年3月匯款達2265萬元，加上吳男曾於1999年犯下槍擊殺人案，獲判無期徒刑確定，假釋後仍策畫槍殺北市萬華區芳明館角頭黃清源。

檢方自吳明達手機中，查出他在柬埔寨經營詐欺機房，威震集團蔡姓分子犯下槍擊案後即逃亡柬埔寨，認定吳男有逃亡之虞。另為免司法偵審吳男威震集團多起槍擊案件期間，再有相關證人無端死傷、匿跡、翻供，確保審判順利進行，檢察官也建請法院再繼續將吳男羈押禁見。

吳明達因與新北市李姓建商有債務糾紛，李男於是透過萬華芳明館角頭黃清源出面協調，後來吳、黃兩人交惡，吳男涉嫌找人先槍擊李男住處，後來兩度買凶暗殺黃男未果，又找槍手黃男位在萬華的原生開發公司開槍洩憤。但對此吳男均否認，辯稱假釋後近年來都在做公益，外傳的建商千萬元債務糾紛也非事實。

槍擊 殺人

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