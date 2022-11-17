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海洛因、安非他命藏鞋墊還被警搜出 毒犯傻了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

許姓男子騎乘失竊機車，遭員警識破攔查，附帶搜索時員警發現許男刻意遮掩鞋子，細查查獲鞋墊下藏有毒品海洛因及安非他分裝袋，當場逮捕許男，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方調查，52歲許男11月11日騎乘機車行經台北市北投區立賢路，遭遇北市保大員警攔查，員警系統查詢發現許男所騎車輛是失竊機車，附帶搜索時發現許男脫鞋時刻意遮掩鞋子，仔細檢視發現許男鞋墊異常隆起，竟藏有海洛因、安非他命粉末1包，當場逮捕許男。

據悉，許男供稱失車是跟朋友借來的，不知道是失竊車輛，卻無法交代毒品來源，警方帶返偵詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。警方呼籲，毒品危害大，民眾切勿嘗試，避免自毀前程。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

員警發現許男鞋墊異常隆起，竟藏有海洛因、安非他命粉末1包。記者李隆揆／翻攝
員警發現許男鞋墊異常隆起，竟藏有海洛因、安非他命粉末1包。記者李隆揆／翻攝
員警發現許男鞋墊異常隆起，竟藏有海洛因、安非他命粉末1包。記者李隆揆／翻攝
員警發現許男鞋墊異常隆起，竟藏有海洛因、安非他命粉末1包。記者李隆揆／翻攝

毒品 北市 反毒

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