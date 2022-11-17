詐騙求職再一樁！男誤信「很賺錢工作」遭囚禁 聯繫親友報案獲救

53歲陸姓男子聽信介紹有「很賺錢的工作」，赴約後卻遭囚禁在土城與新店，他趁隙聯繫親友求救報案後才脫困。 示意圖／ingimage 詐騙集團囚禁求職者案再添一樁，53歲陸姓男子聽信朋友的朋友介紹有「很賺錢的工作」，昨天赴約後卻遭囚禁在土城與新店，他趁隙聯繫親友求救報案後才脫困，全案移送檢方偵辦。

新北市政府警察局新店分局初步調查，陸男聽信朋友的朋友介紹有個「很賺錢的工作」，不料昨天晚間10時許赴約後，先遭囚禁在土城，又被轉移到新店中央路一處商旅，他在轉移過程趁空檔向路人求助，新店警方護報後立刻出動警力找人。

警方調查，陸男抵達商旅時，凌晨1時許再趁隙聯繫親友求救，親友隨即向警局報案。警方掌握他被囚禁的商旅後，立即由新店分局偵查隊、江陵派出所所長率線上警力等10人到場臨檢。在查證房客身分過程中，陸男當場指認遭另2名房客控制行動，警方依涉嫌妨害自由現行犯逮捕20歲陳男與21歲張男。

警方在現場起獲陸男持有海洛因2包、注射針筒1支，張男則持折疊刀1把、K他命1包，二、三級混合毒品咖啡包及陳嫌、張嫌2部手機等，全數查扣帶回偵辦。