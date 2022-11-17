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詐騙求職再一樁！男誤信「很賺錢工作」遭囚禁 聯繫親友報案獲救

中央社／ 新北17日電

53歲陸姓男子聽信介紹有「很賺錢的工作」，赴約後卻遭囚禁在土城與新店，他趁隙聯繫親友求救報案後才脫困。 示意圖／ingimage
53歲陸姓男子聽信介紹有「很賺錢的工作」，赴約後卻遭囚禁在土城與新店，他趁隙聯繫親友求救報案後才脫困。 示意圖／ingimage
詐騙集團囚禁求職者案再添一樁，53歲陸姓男子聽信朋友的朋友介紹有「很賺錢的工作」，昨天赴約後卻遭囚禁在土城與新店，他趁隙聯繫親友求救報案後才脫困，全案移送檢方偵辦。

新北市政府警察局新店分局初步調查，陸男聽信朋友的朋友介紹有個「很賺錢的工作」，不料昨天晚間10時許赴約後，先遭囚禁在土城，又被轉移到新店中央路一處商旅，他在轉移過程趁空檔向路人求助，新店警方護報後立刻出動警力找人。

警方調查，陸男抵達商旅時，凌晨1時許再趁隙聯繫親友求救，親友隨即向警局報案。警方掌握他被囚禁的商旅後，立即由新店分局偵查隊、江陵派出所所長率線上警力等10人到場臨檢。在查證房客身分過程中，陸男當場指認遭另2名房客控制行動，警方依涉嫌妨害自由現行犯逮捕20歲陳男與21歲張男。

警方在現場起獲陸男持有海洛因2包、注射針筒1支，張男則持折疊刀1把、K他命1包，二、三級混合毒品咖啡包及陳嫌、張嫌2部手機等，全數查扣帶回偵辦。

警方詢後依毒品危害防制條例與妨害自由罪嫌將陳男與張男移送台北地檢署偵辦，陸男因持有毒品，遭依毒品危害防制條例移送偵辦，新店警方將持續溯源查緝詐騙集團幕後主嫌。

53歲陸姓男子聽信朋友的朋友介紹有「很賺錢的工作」，16日赴約後卻遭囚禁在土城與新店，他趁隙聯繫親友求救報案後才脫困，警方在現場起獲海洛因、折疊刀、二、三級混合毒品咖啡包及2部手機等，全數查扣帶回偵辦。（翻攝照片） 中央社
53歲陸姓男子聽信朋友的朋友介紹有「很賺錢的工作」，16日赴約後卻遭囚禁在土城與新店，他趁隙聯繫親友求救報案後才脫困，警方在現場起獲海洛因、折疊刀、二、三級混合毒品咖啡包及2部手機等，全數查扣帶回偵辦。（翻攝照片） 中央社

毒品 詐騙集團

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