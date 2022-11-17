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蘇澳10餘人談判！ 改造槍枝走火射破鐵門 無辜民眾在家中彈
宜蘭縣蘇澳火車站附近昨天深夜11點30分左右，發生一起槍擊事件，陳姓男子因與吳姓男子疑有細故，相約在太平路上談判，結果陳男掏槍恐嚇，不慎擦槍走火，子彈射穿民宅鐵捲門，造成屋內一人腹部中彈，一群人事發後逃離現場。警消獲報到場，將傷者送醫幸無生命危險，並調閱監視器，今日凌晨3點多逮到人。
據了解，25歲陳嫌日前在網路上與吳男有口角糾紛，陳嫌心生怨恨夥同友人，和吳男相約在太平路上理論。過程中，陳嫌為恐嚇吳男，從身上拿出槍且拉動滑套，結果擦槍走火，子彈貫穿鄰近一處民宅鐵門，當場擊中站在門後的蕭男腹部，一群人見狀驚慌，趕緊開車逃離現場。
蘇澳警方獲報後，動員擴大調閱監視器，火速追查相關涉案人，今天凌晨3點多，出動優勢警力以車追人，並在多處埋伏，陳嫌眼見大批警力，已經無處可躲，自行攜槍投案。
警方3小時火速破案，查扣1枝非制式短槍、1個彈匣，全案依刑法殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦。蘇澳警分局副分局長柯正雄表示，適逢地方選舉期間，為落實政府掃蕩非法槍械，淨化選前治安之決心，將持續追查陳男的槍枝來源，以及相關涉案人。
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