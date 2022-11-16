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影／通緝犯遇警盤查扔下老婆不顧 從蘆洲逃至三重被捕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區有1名毒品通緝犯，日前冒用弟弟的身分證號接受盤查識破，扔下妻子不顧，直接推開員警拔腿就跑，只跑20公尺跨轄至三重區，就被壓制上銬逮捕，被警方多用一條妨害公務罪嫌移送法辦。

蘆洲警分局集賢派出所警員黃俊諺、簡辰恩，8日晚間10時許在蘆洲、三重交界的永安北路一段巡邏，發現36歲李姓男子騎乘機車搭載妻子，一看到警察就急著加速閃躲，因形跡可疑趨前攔下盤查。

李男冒用弟弟的身分證號受檢，被發現長相不同，當員警告知必須返回派出所查驗身分，李男趁隙推開員警、推倒警用機車，扔下妻子不顧，拔腿狂奔逃脫。

警員黃俊諺跑步追去、簡辰恩騎機車跟上並呼叫支援，但李男只跑了大約20公尺進入三重區界就被追上，壓制上銬逮捕。原來他是士林地檢署發布的毒品通緝犯，全案依妨害公務罪嫌移送新北地檢署、以及毒品通緝移送士林地檢署歸案，均裁處限制住居。

李男推開員警，拔腿就跑企圖逃逸。記者林昭彰／翻攝
李男推開員警，拔腿就跑企圖逃逸。記者林昭彰／翻攝
李姓毒品通緝犯冒用弟弟的身分證號受檢被員警識破。記者林昭彰／翻攝
李姓毒品通緝犯冒用弟弟的身分證號受檢被員警識破。記者林昭彰／翻攝
李男大約只跑了20公尺就被追上，壓制上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
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毒品 通緝

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