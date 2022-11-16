影／通緝犯遇警盤查扔下老婆不顧 從蘆洲逃至三重被捕

新北市蘆洲區有1名毒品通緝犯，日前冒用弟弟的身分證號接受盤查識破，扔下妻子不顧，直接推開員警拔腿就跑，只跑20公尺跨轄至三重區，就被壓制上銬逮捕，被警方多用一條妨害公務罪嫌移送法辦。

蘆洲警分局集賢派出所警員黃俊諺、簡辰恩，8日晚間10時許在蘆洲、三重交界的永安北路一段巡邏，發現36歲李姓男子騎乘機車搭載妻子，一看到警察就急著加速閃躲，因形跡可疑趨前攔下盤查。

李男冒用弟弟的身分證號受檢，被發現長相不同，當員警告知必須返回派出所查驗身分，李男趁隙推開員警、推倒警用機車，扔下妻子不顧，拔腿狂奔逃脫。